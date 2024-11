Ursprünglich für eine Rolle gedacht Haariger Look bei Jim Parsons: So sieht Sheldon Cooper mit Bart aus

Jim Parsons bleibt seinem neuen Bart treu. (jom/spot)

SpotOn News | 07.11.2024, 11:47 Uhr

Fans kennen ihn als glattrasierten Nerd aus "The Big Bang Theory". Mittlerweile sieht Jim Parsons jedoch ganz anders aus: Der Schauspieler trägt Vollbart.

Ende Oktober überraschte Schauspieler Jim Parsons (51) bei den CFDA Fashion Awards in New York City mit Vollbart. Seiner haarigen Veränderung bliebt er wohl treu: Am vergangenen Mittwoch (6. Mittwoch) wurde er mit seinem neuen Look ebenfalls im Big Apple auf dem Weg zu seinem Broadway-Stück "Unsere kleine Stadt" (im Original: "Our Town") gesichtet. In Kombination mit einer dunklen Sonnenbrille sah der veränderte Schauspieler besonders lässig aus. Seine Rolle in der Inszenierung, in der auch Katie Holmes (45) und Zoey Deutch (29) zu sehen sind, war ursprünglich auch der Grund, warum es zu seinem neuen Aussehen kam.

Video News

Gespräch mit seinem Friseur

"Ich habe ihn wachsen lassen, weil ich wusste, dass ich in dem Stück mitspielen würde", erzählte Parsons im Gespräch mit "Entertainment Tonight" am Rande der CFDA Fashion Awards. Doch für das Stück sei der Bart gar nicht unbedingt notwendig gewesen. "Lange Rede, kurzer Sinn: Ich hatte ein Gespräch mit meinem Friseur. Ich sagte: 'Du hast immer einen Bart', und er sagte: 'Nun, ich habe irgendwie ein nicht sehr starkes Kinn.'" Dem "Big Bang Theory"-Star wurde damit bewusst, dass ein Bart "die Form deines Gesichts verändern kann. Und dann sagte ich: 'Ich will es ausprobieren.'"

Jim Parsons wurde unter Serienfans durch die Sitcom "The Big Bang Theory" bekannt. In zwölf Staffeln drehte sich zwischen 2007 und 2019 alles um eine Gruppe von Wissenschaftlern und Nerds. Besonders beliebt bei den Zuschauern war Jim Parsons Ober-Nerd Sheldon Cooper. Dessen Kindheit erzählte das Spin-off "Young Sheldon" in sieben Staffeln zwischen 2017 und 2024 sehr erfolgreich nach. Parsons war als Erzähler am Ableger beteiligt.