Mit einem kleinen Hauch Nostalgie Haarreifen und Haarbänder feiern 2025 ihr großes Mode-Comeback

Haarreifen und Haarbändern sind wieder zurück in der Mode: Wie hier bei einem Streetstyle-Look während der Fashion Week in Kopenhagen. (the/spot)

SpotOn News | 16.02.2025, 18:30 Uhr

Haarreifen und Stirnbändern feiern 2025 ihren zweiten Frühling in der Mode. Inspiriert vom "Gossip Girl"-Look der frühen 2000er Jahre kehren die Haar-Accessoires mit einem Hauch Nostalgie zurück.

Haar-Accessoires sind ganz offiziell wieder in Mode! Haarreifen und Stirnbänder sind daher nach stylischen Haarklammern das nächste Accessoire aus den 1990ern und 2000ern, das sein großes Modecomeback feiert. Der Statement-Haarschmuck à la Blair Waldorf aus "Gossip Girl" erobert die Köpfe von modebegeisterten Menschen. Darum erleben Haarreifen und Stirnbändern jetzt ein Revival.

Video News

Von Blair Waldorf bis Hailey Bieber: Haaraccessoires sind zurück

Leighton Meester (38) brachte ab 2007 als Blair Waldorf mit ihrem eleganten Preppy-Look auffällige Haarreifen als stylisches Haaraccessoire zurück in die Mode. Sportliche Stretch-Haarbänder sorgten hingegen schon in den 1990er-Jahren für den perfekten Streetstyle-Look mit Coolness-Faktor. 2025 kommt dieser Trend mit neuem Charme und einer kleinen Portion Nostalgie zurück.

Hailey Bieber (28), Bella Hadid (28) und andere Style-Vorbilder zeigen bereits, wie es geht: Ob breite Satin-Haarreifen, minimalistische Leder-Varianten oder sportliche Bänder im Retro-Look – die neuen Designs sind vielseitiger, denn je und passen sich jeder Styling-Vorliebe an.

Ob zum lässigen Casual-Outfit oder als elegantes Upgrade für einen Ausgeh-Look am Abend – Haarreifen und Haarbänder sind das ultimative Must-have 2025. Nicht zu vergessen: Sie sind nicht nur stylish, sondern auch praktisch. Denn sie halten die Haare aus dem Gesicht, verleihen Volumen und lassen sich mühelos in jeden Look integrieren.

Besonders angesagt sind diese Varianten

Zickzack-Haarreifen lassen die Herzen von Y2K-Modefans höherschlagen. Direkt aus den 1990ern zurückgekehrt, sorgen sie als Haaraccessoire für eine spielerische, edgy Note.

Luxuriöse und elegante Haarreifen mit Polster in Samt- oder Velouroptik eignen sich perfekt für alle, die einen sophisticated Look bevorzugen und gerne mit einem edlen Look auffallen.

Perfekt für den Alltag geeignet sind schlichte, elastische Stoffstirnbändern in Unisex-Farben, die zum einen die Haare aus dem Gesicht halten und zum anderen sportlich-chic wirken. Wer es ausgefallener mag, greift zu Stirnbändern mit Nieten-Applikationen oder mit Perlen bestickten Haarreifen.