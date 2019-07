Haben Cara Delevingne & Ashley Benson etwa ein Verlobungstattoo?

Mittwoch, 24. Juli 2019 22:42 Uhr

Cara Delevingne und Ashley Benson haben sich passende Tattoos stechen lassen. Das Paar, das bereits seit 2018 zusammen ist, aber erst vor wenigen Monaten die Beziehung öffentlich machte, ist nun einen Schritt weiter gegangen.

Beide Blondinen haben sich nun die Initialen der jeweils anderen unter die Haut stechen lassen. Offiziell haben sie sich zu den neuen Körperverzierungen noch nicht geäußert, doch Ashley postete nun ein Foto aus ihrer aktuellen Kollektion mit Privé Revaux.

Quelle: instagram.com

Was steht hinter den Abkürzungen?

Darauf ist die ‚Pretty Little Liars‘-Darstellerin selbst zu sehen und sie trägt einer der Sonnenbrillen aus der Linie. Allerdings trägt sie dazu lediglich ein weißes Top und da sie ihre Arme über den Kopf streckt, kann man im Ärmel-Ausschnitt eindeutig ein Tattoo erkennen.

„CD“, steht seitlich am Ansatz der Brüste, was für Cara Delevingne stehen könnte. Auch das Model hat ein ähnliches Tattoo, nämlich ein „A“ an der gleichen Stelle. Wann die beiden Frauen die Tätowierungen bekommen haben, ist nicht bekannt. Allerdings wurde Cara bereits bei der TrevorLIVE Gala in New York City, die im letzten Monat stattfand, mit dem Schriftzug gesehen.