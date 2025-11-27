Stars Haben die Kaulitz‑Zwillinge womöglich ADHS?

Bill und Tom Kaulitz könnten sich vorstellen, dass sie ADHS haben.

Die Tokio-Hotel-Zwillinge sorgten kürzlich mit einer offenen Aussage in ihrem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ für Aufmerksamkeit: Sie vermuten, möglicherweise an Aufmerksamkeitsdefizit‑/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu leiden. Bill erzählte, dass er sich vor einem Live-Auftritt kaum entspannen könne, während seine Kollegen Entspannung und Konzentration suchen. „Wir können uns schlecht konzentrieren“, zitiert Tom seinen Bruder. „Wie nennt man das? ADHS!“ Bill ergänzt, er wolle sich eine ADHS‑Diagnose nicht „einreden“, räumte aber ein: „Ich habe das ganz schlimm mit dem Konzentrieren.“ Aus seiner Sicht sei der Druck – wie beim Live-Improtheater, das er vor kurzem mit Größen wie Uwe Ochsenknecht und Andrea Sawatzki absolvierte – zwar eine Herausforderung, aber gleichzeitig etwas, worin er funktioniere.

Der Anlass für das Gespräch war Bills Mitwirkung in dem Live‑Krimi‑Dinner ‚Tödliches Spiel‘. Er schilderte, dass er – anders als seine Kollegen – vor dem Auftritt nie Ruhe finde. Während andere mit Tee spazieren gingen und Texte wiederholten, sei bei ihm „Action“: Rauchen, Champagner, lautes Gerede – das volle Gegenteil von Gelassenheit. Dieses Erleben löste offenbar bei beiden Brüdern Fragen über ihre Konzentrationsfähigkeit und mögliche dahinterliegende Ursachen aus, und öffnete damit die Diskussion über ADHS als mögliche Erklärung.