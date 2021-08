Haben sich Diane Kruger und Norman Reedus verlobt?

Diane Kruger und Norman Reedus sind seit fünf Jahren liiert. (eee/spot)

28.08.2021 10:19 Uhr

Läuten bei Diane Kruger und Norman Reedus schon bald die Hochzeitsglocken? US-Medien zufolge soll sich das Paar angeblich heimlich verlobt haben.

Fünf Jahre sind die deutsche Schauspielerin Diane Kruger (45) und „The Walking Dead“-Star Norman Reedus (52) nun schon liiert. Nun könnte das Hollywood-Paar den nächsten großen Schritt wagen: Wie das „People“-Magazin unter Berufung auf einen Insider berichtet, sollen sich die beiden angeblich verlobt haben. Offiziell bestätigt hat das Paar dies bislang nicht.

Kennengelernt haben sich die Schauspielstars 2015 bei den Dreharbeiten des Films „Sky – Der Himmel in mir“, in dem sie die zwei Hauptrollen spielten. Seit 2016 sind sie in einer Beziehung, die im März 2017 öffentlich wurde. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Sein Privatleben hält das Paar weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.