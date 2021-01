06.01.2021 15:02 Uhr

Hält Georgina Fleur Ihren Kubi gegen seinen Willen in Dubai fest?

Das Never Ending Drama zwischen Georgina Fleur und ihrem On/Off-Verlobten Kubilay Özdemir geht in eine neue Runde. Auch wenn der Beziehungsstatus der beiden aktuell wohl eher getrennt ist, halten sich beide in Dubai auf - wohl nicht ganz freiwillig, wie Kubi nun bei Insta behauptet.

Das ewige Hin und Her zwischen dem einstigen „Sommerhaus der Stars„-Paar nimmt einfach kein Ende. Und wie es scheint, können Georgina Fleur und Kubilay Özdemir weder miteinander noch ohne einander. Nun sind beide zusammen in Dubai, allerdings aus unterschiedlichen Gründen.

„Wegen Georgina darf ich das Apartment nicht verlassen“

Die 30-Jährige wohnt mittlerweile dort und ihr Verlobter, den sie erst kürzlich öffentlich als kranken „Stalker“ beschimpfte, ist angeblich geschäftlich in der Stadt und kam bei ihr unter. Doch auch diesmal kippte die Stimmung recht schnell.

„Wegen Georgina darf ich das Apartment nicht verlassen – weil sie behauptet, dass ich Corona habe. Obwohl sie alle Symptome aufweist. Sie möchte die Quarantäne mit mir erzwingen“, schrieb der Heidelberger jetzt in seiner Instagram-Story.

Geht es nur um Geld?

Allerdings komme die Zwangspause für den Geschäftsmann gerade denkbar ungünstig, denn er müsse arbeiten, erklärt er weiter in seiner Insta-Story. Außerdem habe er die Vermutung, dass es Georgina dabei vor allem um Geld gehe: „Weil sie vermutlich COVID hat, möchte sie gerne, dass unsere Anleger ihren Room Service bezahlt.“ Warum seine Geschäftspartner die Kosten übernehmen sollten, bleibt aber unklar.

Laut Kubis Postings scheint Geld ein großer Streitpunkt der beiden zu sein. „Georgina, du hast mir drei Tage vorgeworfen, dass du wegen mir Covid hast. Ich sagte höre auf zu spekulieren. Jetzt wirfst du mir Diebstahl vor!“ Und weiter: „Wieso sollte ich dir/euch das Geld von Sat.1 und RTL-Gage schulden?“

Die Situation eskaliert

Dass auch Georgina nicht unbedingt wild darauf ist, mit ihrem Ex festzusitzen, zeigt ihre Reaktion in einem darauffolgenden Video. Als Kubi sie fragt, warum Georgina ihn zur gemeinsamen Quarantäne zwingt, knallt sie ihm die Tür vor der Nase zu: „Hör auf mich zu filmen, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben.“

Wenig später dann die vermeintlich erlösende Nachricht für beide: Georgina postet ein negatives Corona-Testergebnis. „Habe heute Morgen mein Testergebnis bekommen und ich habe kein Corona“, freut sich die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin in ihrer Insta-Story. „Ich habe mich die letzten Tage wirklich aus Panik und aus Respekt meiner Mitmenschen und Freunden zu Hause eingesperrt, weil ich Angst habe, dass ich Corona habe und das Virus irgendwie in mir habe.“ Dem ist laut ihrem Testergebnis aber nicht so.

Galerie

„Scheiß drauf! Next!“

Doch was ist mit Kubilay? Über den möchte sie nicht mehr öffentlich sprechen. In ihrer Insta-Story wird die rothaarige Schönheit recht deutlich und postete das Filmposter der Komödie „Wie werde ich ihn los in 10 Tagen!“ und kommentierte das Bild selbst mit den Worten: „Hilfe!!! Wie werde ich ihn nur los?“

In einem kurzen Pool-Video gab Georgina ihren Fans ein paar vielsagende Einblicke: „Zu gewissen Themen kann ich mich leider nicht mehr äußern. Deshalb fragt mich was anderes bitte, weil ich diesen gewissen Personen keine Fläche mehr bieten möchte. Deswegen fragt mich etwas anderes. Neues Thema. Scheiß drauf! Next!“ Bleibt nur abzuwarten, wann der Rosenkrieg weitergeht … (DA)