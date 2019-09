Hängt Kaitlynn Carter noch an Miley Cyrus?

Am Wochenende kam heraus, dass Kaitlynn Carter und Miley Cyrus offenbar beschlossen haben, einfach nur wieder Freunde zu sein. Wenige Stunden danach hinterließ Kaitlynn eine Nachricht für Cyrus auf deren Instagram-Account.

Miley teilte am Samstag jedenfalls mehrere Fotos von ihrem Auftritt beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas. Die zeigen sie in einem sexy Leder-Ensemble auf der Bühne. Ein Bild der Sängerin, auf dem sie die ihre Zunge herausstreckt, während sie sich auf der Bühne nach hinten beugt, kommentierte ihre Ex mit: „GET IT!!!!! (zu dt. Du rockst das!!!)“.

Quelle: instagram.com

Miley will keine ernsthafte Beziehung?

Es scheint, dass die beiden Frauen wirklich weiterhin ihre Freundschaft zueinander aufrecht erhalten. Eine Quelle verriet am vergangenen Sonntag gegenüber ‚People.com‘ aber, dass Cyrus „keine ernsthafte Beziehung wolle“.

Der Insider erklärte: „Sie und Kaitlynn verbrachten jeden Tag zusammen und es war einfach nichts, was Miley weiter machen wollte. Sie möchte sich auf ihre Karriere konzentrieren.“ Eine andere Quelle sagte zuvor, dass das Paar sich aber immer noch nah stehen würde, obwohl sie nicht länger romantisch miteinander seien.

Kaitlynn Carter und Miley Cyrus wurden vor einigen Wochen in Italien beim Rummachen gesichtet, nur wenige Stunden nachdem der „Wrecking Ball“-Star ihre Trennung von Ehemann Liam Hemsworth öffentlich bekanntgab – und auch nur wenige Wochen nachdem Kaitlynn und Brody Jenner ihre eigene Beziehung beendeten , die eine offene Ehe gewesen sein soll. Später wurde bekannt, dass sie trotz einer Hochzeitszeremonie nie legal verheiratet waren.