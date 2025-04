Musik ‚Hätte mich umgebracht‘: Sir Elton John wollte kein Soloalbum mehr machen

04.04.2025

Sir Elton John hasste den Gedanken, ein weiteres Soloalbum zu machen.

Der 78-jährige Pop-Mogul hat seit Beginn seiner Karriere in den späten 1960er-Jahren insgesamt 32 Studioalben veröffentlicht. Zuletzt entschied er sich aber dafür, sich mit Brandi Carlile für ‚Who Believes In Angels?‘ zusammenzutun und bestand darauf, dass er ein weiteres Album allein nicht geschafft hätte.

Elton erzählte ‚The Sun‘: „Ich wusste, dass ich das gleiche Album nicht noch einmal machen wollte… Ich wollte, dass das Album voranschreitet, weil ich immer versuche, nach vorne zu schauen. Wenn ich einfach noch eine Elton-John-Platte gemacht hätte, hätte ich mich umgebracht.“ Brandi kam deshalb genau im richtigen Zeitpunkt und der Musiker verriet auch, dass ihr Talent das Projekt und seine musikalische Reise vorangebracht habe. „Ich brauchte sie, ich brauchte ihr Talent, ihre Energie, ihren Humor und ihre brillanten Texte. Ich habe zwei der größten Lyriker der Welt: Bernie Taupin und Brandi Carlile. Die Texte vor mir, wenn du dafür keine großartigen Songs schreiben kannst… Das ist wohl mein großes Talent, diese schönen Texte schnell interpretieren zu können.“

Elton John und Brandi Carlile haben außerdem gemeinsam ein ITV1-Special gedreht, das im Mai ausgestrahlt werden soll. Und der ‚Crocodile Rock‘-Hitmacher ist sich sicher, dass er und Brandi irgendwann in der Zukunft wieder zusammenarbeiten werden. Im Gespräch mit Zane Lowe auf Apple Music 1 sagte Elton: „Ich denke, es wäre ein Privileg, wieder mit ihr zu arbeiten. Aber ich denke, sie muss loslegen und das tun, was sie auf dieser Platte gelernt hat, und es in ihre Solo-Sachen einfließen lassen. Und dann, wenn wir ein weiteres Album machen oder wenn wir ein anderes machen, wird es noch besser. Das meine ich wirklich so, also los geht’s.“