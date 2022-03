Haft oder Bewährung? Der „Drachenlord“ steht erneut vor Gericht

Jede Woche gibt es eine neue Folge Thomas Markle startet YouTube-Kanal und giftet gegen Meghan und Harry Thomas Markle geht in die Vollen: Auf seinem neuen YouTube-Kanal will der Vater von Herzogin Meghan seine Sicht der Dinge darstellen. Gleich in Folge eins schießt er gegen seine Tochter Meghan und deren Ehemann Prinz Harry.