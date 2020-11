29.11.2020 13:50 Uhr

Haftbefehl gegen 19-Jährige nach Gewalttat in Augsburg

Nachdem am Freitagabend ein Mann nach einem Streit an einer Haltestelle in Augsburg gestorben ist, sitzt eine 19-Jährige in Untersuchungshaft. Ihr Begleiter ist auf freiem Fuß.

Nach einem tödlichen Streit an einer Bushaltestelle in Augsburg ist eine 19-Jährige in Untersuchungshaft gekommen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag erließ ein Ermittlungsrichter gegen die junge Deutsche Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag.

Bei dem Streit war am Freitagabend ein 28-Jähriger ums Leben gekommen. Der rechtsmedizinischen Untersuchung zufolge erlag er einer Stichverletzung im unteren Halsbereich. Gegen den 27-jährigen Begleiter der Tatverdächtigen erging kein Haftbefehl. Es gebe keinen Verdacht auf eine Tatbeteiligung, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige war zusammen mit der 19-Jährigen am Samstagmorgen nach ihrer gemeinsamen Flucht festgenommen worden.

Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten