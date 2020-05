Hailee Steinfeld bleibt mit Sport und Beauty psychisch stabil

Hailee Steinfeld „kümmert sich sehr“ um ihre Hautpflege-Routine. Der 23-jährigen Sängerin ist es sehr wichtig, gut auf sich selbst zu achten. Daher nimmt sie sich viel Zeit für Sport, aber auch für ihre Schönheitsroutine.

In einem gemeinsamen Interview mit ihrer Mutter für das „Allure“-Magazin wurde sie gefragt, wie sie ihre Selbstpflege praktiziert: „Ich trainiere fünf, sechs Tage in der Woche. Ich finde, dass es wirklich das Einzige ist, was meine psychische Gesundheit in Schach hält. Zum Glück habe ich meinen Vater, der der beste Personal Trainer ist.“

„Ich hatte großes Glück“

Was ihre Hautpflege betrifft, versuche die Musikerin es simpel zu halten. „Natürlich schlafe ich nie mit Make-up im Gesicht ein. Ich achte darauf, dass meine Hautroutine intakt ist. Das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Ich liebe es, Produkte zu verwenden, die natürlich sind, die natürliche Inhaltsstoffe haben.“

Der „True Grit“-Schauspielerin ist aber auch etwas anderes sehr wichtig: ihr Umfeld. Sie schätzt sich „sehr glücklich“, ein Team zu haben, das sie vor den Gefahren der Industrie „schützt“.

Quelle: instagram.com

Sie erklärte: „Ich glaube, dass ich von allen um mich herum so viel unglaubliche Unterstützung hatte, als ich noch sehr jung war. Ich hatte so viele Menschen um mich herum, die auf mich aufgepasst und mich beschützt haben.“

Und weiter: „Natürlich gibt es in jedem Gebiet und in jedem Arbeitsbereich innere und äußere Hindernisse und Dinge, die man durchmachen muss. Ich hatte das große Glück, die Unterstützung der Menschen um mich herum zu haben.“ (Bang)