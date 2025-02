Film Hailee Steinfeld: Horrorfilm ‚Sinners‘ zeigt sie „in einem neuen Licht“

Hailee Steinfeld at 81st Annual Golden Globe Awards Jan 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2025, 11:00 Uhr

Hollywood-Star Michael B. Jordan schwärmt vom Schauspieltalent seiner jungen Kollegin.

Hailee Steinfeld wird sich in ‚Sinners‘ von einer völlig neuen Seite präsentieren.

Die 28-Jährige spielt die Hauptrolle an der Seite von Michael B. Jordan in dem neuen Horrorfilm, der in den 1930er-Jahren in den Südstaaten der USA spielt. Der Schauspieler glaubt, dass das Projekt ein Meilenstein in Hailees Karriere sein könnte.

Im Interview mit ‚WhoWhatWear‘ verrät der 38-Jährige: „Hailees Darstellung in ‚Sinners‘ ist sehr, sehr vielseitig und macht wirklich Spaß. Ich denke, die Leute werden sich darauf einlassen und die Chance bekommen, sie auf eine Art und Weise zu sehen, wie sie es bisher noch nicht konnten.“

Der ‚Black Panther‘-Darsteller fügt hinzu: „Wie ihr wisst, ist es schwer, in dieser Branche aufzuwachsen, in der die Leute die Chance haben, dir bei jedem Schritt zuzusehen, und sie haben eine Vorstellung davon, wer du bist und was du tun kannst. Ich denke, dies ist eine dieser Rollen, die Hailee in einem neuen Licht zeigen wird.“

Michael genoss die Erfahrung, mit der Schauspielerin zu arbeiten. Während der Dreharbeiten hätten sie eine besondere Verbindung entwickelt. „Sie ist extrem talentiert, arbeitet extrem hart und ist eine großartige Szenenpartnerin“, schwärmt der Hollywood-Star. „Wenn man an einem Projekt wie diesem arbeitet, inmitten von schwierigen Szenen, die man bewältigen muss, [und] die emotionalen Aspekte und die langen Tage ausbalanciert, hat man wirklich die Chance, eine Familie zu werden.“

Er sei sehr „stolz“ auf seine Kollegin und könne „es kaum erwarten, dass die Welt ihre Leistung sieht.“ Hailee wurde 2010 durch ihre Rolle als Mattie Ross in dem Western ‚True Grit‘ bekannt. Die brünette Schönheit ist außerdem als Sängerin erfolgreich.