Stars Hailee Steinfeld: „Magische“ Verlobung mit Josh Allen

Josh Allen and Hailee Steinfeld - 14th Annual NFL Honors - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 09:00 Uhr

Hailee Steinfeld schwärmte darüber, dass ihre Verlobung mit Josh Allen „magisch“ gewesen sei.

Der 28-jährige Sportstar machte der Schauspielerin im November in Malibu einen Heiratsantrag.

Und Hailee sprach jetzt darüber, dass sie diesen Tag als den besten ihres Lebens betrachtet. Auf die Frage, ob sie gewusst habe, dass ihr Partner ihr einen Heiratsantrag machen würde, verriet die Darstellerin in einem Gespräch gegenüber ‚WhoWhatWear‘: „Oh mein Gott, nein! Man spricht mit seinen Freundinnen darüber, und dann denkt man sich: ‚Ich will es einfach gar nicht wissen.'“ Josh habe den besonderen Anlass bis ins kleinste Detail geplant. Der NFL-Star machte sich auch Gedanken darüber, dass sich die 28-jährige Prominente für ihr Date schick machte. Steinfeld erzählte: „Ich bin so dankbar dafür, dass er es so gemacht hat, dass ich gut aussah.“ Hailee fügte hinzu, dass sie schöne und lebhafte Erinnerungen an die „magische“ Verlobung habe, bei der sie von ihren Emotionen überwältigt wurde: „Wir waren in Malibu, meinem Lieblingsort, und es war magisch. Das ist das richtige Wort.“