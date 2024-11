Unter einem Blumenbogen am Meer Hailee Steinfeld: Romantische Verlobung mit Footballstar Josh Allen

Hailee Steinfeld wurde durch den Spielfilm "True Grit" (2010) bekannt, für den sie als beste Nebendarstellerin für den Oscar nominiert wurde. (ae/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 09:04 Uhr

Hailee Steinfeld, bekannt aus Filmen wie "True Grit" und "Pitch Perfect 2", hat den nächsten Beziehungsschritt gewagt. Als ihr Freund, Footballstar Josh Allen, vor ihr auf die Knie ging, sagte sie ja. Das verkündete das Paar jetzt mit einem Schnappschuss von dem romantischen Antrag.

Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld (27) ist verlobt. Ihr Partner, der Footballstar Josh Allen (28), stellte ihr die Fragen aller Fragen vor romantischer Kulisse.

Antrag am 22. November

Das Paar enthüllte die Neuigkeiten am Black Friday (30. November) in einem gemeinsamen Posting auf Instagram. Zu einem Foto vom Antrag hieß es im Kommentar lediglich: ️"22.11.24". Damit verrieten die beiden wohl den Tag des Antrags vor einer Woche. So schlicht das Posting gehalten ist – bei der großen Frage ließ es der Buffalo Bills Quarterbeck offensichtlich ordentlich krachen. Denn das Foto zeigt das Paar küssend unter einem üppigen Blumenbogen, umringt von zahlreichen Kerzen. Vor einem Sonnenuntergang über dem Meer kniete Allen vor seiner Partnerin.

Steinfeld trug ein sommerliches Outfit aus geblümten Etuikleid und schwarze Stiefel mit Absatz, während Allen ein schwarzes Langarmhemd, Khakihosen und weiße Schuhe gewählt hatte. Eine dem Paar nahestehende Quelle erzählte "People", dass beide Familien von der Verlobungsnachricht erfreut seien. "Sie waren von Anfang an Hals über Kopf verliebt. Ihre Familien sind begeistert."

Prominente Gratulanten

Auch einige prominente Kollegen meldeten sich umgehend zu Wort. "Glückwunsch, Bruder!!!", kommentierte etwa Schauspieler Chad Michael Murray (43), während Tennisstar Serena Williams (43) schrieb: " Oh mein Gott, ich liebe dich." Model Sara Sampaio (33) kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch."

Die Schauspielerin und der NFL-Star wurden erstmals im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht, als sie bei einem Sushi-Date in New York City gesehen wurden. Kurz zuvor waren Gerückte gekommen, der Footballer habe sich von seiner Freundin Brittany Williams getrennt. Im Oktober 2023 hatte das Paar seinen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt bei einem NHL-Spiel im KeyBank Center in Buffalo. Bei dem Spiel wurden Steinfeld und Allen zusammen auf der Tribüne fotografiert.