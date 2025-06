Stars Hailee Steinfeld und Josh Allen heiraten in Kalifornien

Josh Allen and Hailee Steinfeld - 14th Annual NFL Honors - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2025, 14:52 Uhr

Hailee Steinfeld und Josh Allen haben geheiratet.

Die 28-jährige Schauspielerin und der Quarterback der Buffalo Bills wurden am Samstag (31. Mai) dabei fotografiert, wie sie bei einer Zeremonie in Kalifornien vor den Traualtar traten. Das Paar war bereits im Jahr 2023 romantisch miteinander in Verbindung gebracht worden und gab im vergangenen November in einem Instagram-Post seine Verlobung bekannt – obwohl der Antrag des NFL-Stars Hailee überraschte.

Auf die Frage, ob sie vermutet habe, dass Josh die Frage stellen würde, sagte die ‚Sinners‘-Darstellerin gegenüber ‚Who What Wear‘: „Oh mein Gott, nein! Du sprichst mit deinen Freundinnen darüber und du sagst: ‚Ich will es einfach nicht vorher wissen.'“ In ihrem Fall ist das geglückt und Josh konnte Hailee wirklich überraschen. Sie fügte hinzu: „Es war magisch. Das ist das Wort.“ Hailee freute sich auch, dass Josh (29) dafür sorgte, dass sie dem Anlass angemessen gekleidet war. Sie sagte: „Ich bin so dankbar, dass er es so gemacht hat, wie er es gemacht hat, damit ich gut aussah. Und wir haben diese Fotos, die wir für den Rest unseres Lebens in Ehren halten müssen. Und ich werde nicht sagen: ‚Was habe ich an?'“

Josh schwärmte kürzlich auch, wie „stolz“ er auf Hailee war, nachdem sie die Hauptrolle in dem von der Kritik gefeierten Horrorfilm ‚Sinners‘ gespielt hatte. Er sagte: „Ich freue mich so für sie und bin so stolz auf sie. Er bekommt einige großartige Kritiken und es ist ein fantastischer Film, also schaut ihn euch an.“ Der Quarterback gehört zu den Top-Spielern der NFL und unterschrieb im März einen Sechsjahresvertrag mit den Buffalo Bills im Wert von 330 Millionen Dollar, lässt aber sein sportliches Talent gerne hinter Hailees schauspielerischem Erfolg zurückstehen. Josh sagte: „Ich bin einfach da und versuche, sie auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Das war ihr Moment und ich bin so froh, dass sie glänzen durfte.“