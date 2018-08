Hailey Baldwin schwärmt von ihrem Verlobten Justin Bieber

Montag, 20. August 2018 22:10 Uhr

Hailey Baldwins „absolut bester Freund“ ist ihr Verlobter Justin Bieber. Das 21 Jahre alte Model, das sich im vergangenen Monat nach nur ein paar Wochen Beziehung mit dem ‚Love Yourself‘-Hitmacher verlobte, teilte am Sonntag (19. August) einen rührenden Instagram-Post mit seinen Followern.

Baldwin lud ein Foto von sich mit dem 24-Jährigen hoch, auf dem die beiden kuschelnd in einem Boot zu sehen sind und auf dem ihr riesiger Diamant-Verlobungsring deutlich zu erkennen ist, und schrieb darunter: „Absolut bester Freund.“ Kürzlich war behauptet worden, das Paar, das bereits 2016 schon einmal zusammen gewesen war, habe es nicht eilig, zu heiraten, weil es seine Beziehung einfach „genießen“ wollte. Ein Nahestehender erklärte, Baldwin und Bieber arbeiteten an dem Fundament ihrer Beziehung, nachdem sie von vielen Menschen den Rat erhalten hätten, die Reise einfach zu genießen.

Der ‚Sorry‘-Hitmacher hatte im Juli während eines Trips auf die Bahamas um die Hand der 21-Jährigen angehalten und die Neuigkeiten anschließend in einem süßen Instagram-Post bestätigt.

Quelle: instagram.com

Trip auf die Bahamas

Darin schrieb er: „Wollte eigentlich eine Weile damit warten, etwas zu sagen, aber Worte reisen schnell, hört zu, ganz einfach, Hailey ich liebe alles an dir! Ich habe mich dem so verschrieben, mein Leben damit zu verbringen, jeden Teil von dir kennenzulernen, dich geduldig und gütig zu lieben. Ich verspreche, unsere Familie mit Ehre und Integrität anzuführen und Jesus uns durch seinen Heiligen Geist in allem leiten zu lassen, was wir tun und bei jeder Entscheidung, die wir machen. Mein Herz gehört KOMPLETT und VOLLENDET DIR und ich werde dich IMMER an erste Stelle setzen! Du bist die Liebe meines Lebens, Hailey Baldwin, und ich würde es mit niemand anderem verbringen wollen. Du machst mich so viel besser und wir ergänzen uns so gut!! Ich kann die beste Saison meines Lebens nicht abwarten!“