Hailey Bieber & Bella Hadid im neuen Versace-Trailer

View this post on Instagram

Scentsory attraction ? the new #VersaceDylanTurquoise campaign celebrates a Versace summer with @haileybieber. See more from the campaign through the link in bio. #VersaceFragrances Chief Creative Officer: Donatella Versace @donatella_versace Film Director: Gordon von Steiner @gvsgvs Art Direction: Kevin Tekinel @kevintekinel and Charles Levai @charleslevai Stylist: Jacob K @kjeldgaard1 Hair Stylist: Syd Hayes @sydhayeshair Make-Up Artist: Isamaya Ffrench @isamayaffrench Casting Director: Piergiorgo Del Moro @pg_dmcasting Production: Farago Projects @faragoprojects Director of Photography: Nicolai Niermann @niconiermann Music: Camp Claude @campclaude