Hailey Bieber: Liebesglück auf Instagram

Mittwoch, 24. Juli 2019 07:40 Uhr

Sie sind inzwischen eines der beliebtesten Paare des Showzirkus und vor kurzem feierten Justin und Hailey Bieber ihr Einjähriges. Und das junge Model schwärmte jetzt mal wieder – medienwirksam auf Instagram – in den höchsten Tönen von einem „tollen“ Wochenende, dass sie mit ihrem Liebsten verbracht hat.

Am Dienstag postete die 22-Jährige ein Selfie mit dem Sänger, auf zumindest sie äußerst verliebt aussieht. Der 25-Jährige könnte allerdings noch ein wenig an seinem „Happy in Love“-Gesichtsausdruck arbeiten. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt auf einer Kirchenkonferenz.

Das Model lehnt sich auf dem Foto ganz eng an ihren Ehemann und sie posieren Wange an Wange, wie das eben Paare im Liebesglück so tun.

Quelle: instagram.com

Tiefer Glaube an Gott

Der Vogue-Coverstar schrieb dazu: „Der Montag ging so schnell vorbei, dass ich noch gar nicht die Gelegenheit hatte, auszudrücken, wie großartig das vergangene Wochenende war“. Sie fügte hinzu: „Ich weiß für mich, dass diese Konferenz genau zu dem Zeitpunkt kam, als ich sie brauchte. Ich glaube, Gott ist so erstaunlich und treu, dass er uns in dem Moment die richtigen Worte bringt, wenn wir es am dringendsten brauchen. Dieses Wochenende war eines, an das man sich erinnern sollte und das in unseren beiden Seelen ein neues Feuer entfacht hat!!“

Die Konferenz wurde von der, in LA ansässigen, Zoe Church abgehalten, deren Dienste von Stars wie Kourtney Kardashian und Chris Pratt favorisiert werden.

Beide im Lässig-Look

Hailey Bieber trug auf dem Foto einen lässig-coolen Look. Sie kombinierte einen taubengrauen Hoodie mit funkelnden Goldketten, Creolen und natürlich ihrem unübersehbaren Diamant-Ehering. Ihre blonden Locken hatte sie zu einem lockeren Dutt nach hinten gesteckt. Dazu trug sie scharlachroten Lippenstift. Für einige Fans war es wohl ziemlich schade, dass Justin Bieber seine Brusttattoos mit einer tiefblauen Weste und einem Hemd mit tropischem Aufdruck bedeckte, kombiniert mit einer goldenen Halskette und einer smaragdgrünen Baseballcap.