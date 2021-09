Hailey Bieber nimmt ihren respektvollen Ehemann Justin in Schutz

18.09.2021 09:21 Uhr

Hailey Bieber betont, wie „respektvoll“ sich ihr Ehemann Justin gegenüber ihr verhält.

Immer wieder tauchen Gerüchte auf, wonach die Beziehung zwischen dem Model und dem „Yummy“-Sänger toxisch sei. Die 24-Jährige will davon jedoch nichts wissen.

„Ich habe wirklich Glück, sagen zu können, dass ich mit jemandem zusammen bin, der sich extrem respektvoll mir gegenüber benimmt und mir jeden einzelnen Tag das Gefühl gibt, besonders zu sein“, weist sie die Spekulationen entschieden zurück. „Wenn ich also das Gegenteil davon sehe, denke ich einfach ‚Was‘? Und jeder, der uns persönlich kennt, würde dasselbe sagen.“

Medien erzählen Schauermärchen

Man dürfe schließlich nicht alles glauben, was in den Medien berichtet wird. „Es gibt so viele Geschichten, die über mich, über ihn und über uns beide kursieren. Diese eine große Geschichte heißt ‚Justin ist nicht nett zu ihr und behandelt sie schlecht‘“, fügt die blonde Schönheit hinzu. Das sei jedoch „sehr weit von der Wahrheit“ entfernt. „Es ist das komplette Gegenteil“, stellt Hailey Bieber klar.

Justin Bieber wird geliebt

Im Gespräch mit Demi Lovato auf ihrem ‚4D‘-Podcast schwärmt die Tochter von Stephen Baldwin, dass sie und Justin „besessen“ voneinander seien und „sehr viel Spaß“ zusammen hätten. Außerdem sei ihr Ehemann sehr mitfühlend und muntere Hailey auf, wann immer sie einen schlechten Tag habe. „Er sagt ‚Die Wahrheit ist, dass du gut und sicher bist und geliebt wirst. All deine Freunde und deine Familie und ich lieben dich‘“, schildert sie. (Bang)