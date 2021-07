Hailey Bieber verteidigt aggressives Verhalten von Justin Bieber

IMAGO / Runway Manhattan

16.07.2021 23:21 Uhr

Nachdem diese Woche ein angebliches Streit-Video von Justin und Hailey Bieber viral ging, verteigt das Supermodel ihren Ehemann.

Die Beziehung von Hailey (24) und Justin Bieber (27) hat bereits viele Höhen und Tiefen erlebt. Erst diese Woche ging wieder ein Video durchs Internet, welches an dem Liebesglück zweifeln lässt.

Doch das Supermodel will davon nichts wissen. Sie verteidigt ihren Ehemann auf Instagram.

Hat er sie angeschrien?

Zunächst einmal zu dem Video. In dem besagten Clip sieht man das Promi-Paar, umringt von einer Horde von Fans durch eine Hotel-Lobby in Las Vegas gehen. Während des Gehens spricht und artikuliert sich Justin Bieber ausdrucksvoll und mit eher grimmiger Miene. Es sieht so aus, als würde er sich über etwas beschweren oder seine Ehefrau anschreien.

Was er sagt, kann man nicht hören.

Angeblich ein „Wochenende voller Liebe“

Hailey Bieber versicherte ihren Followern aber zugleich, dass der Sänger sie nicht angeschrien hätte. Sie postete ein Kuss-Bild, zu dem sie schrieb:

„Erinnere mich daran, wie toll das letzte Wochenende war. Ich hatte die beste Zeit, umgeben von so viel Liebe. Jedes andere Narrativ, das im Umlauf ist, ist mehr als falsch. Lasst euch nicht auf den negativen Bullshit ein.“

Fans sprechen für ihn

Noch bevor Hailey Bieber die „Kontroverse“ auf Instagram ansprach, verteidigten einige Fans den Sänger. Ein angeblicher Augenzeuge tweete:„Er hat nicht geschrien. Wir waren da und sahen, was abging. Er war voller Adrenalin.“

Ein andere Fan sagt gegenüber BuzzFeed: „Justin kam gerade von der Bühne. Es war vielleicht zehn Minuten später. Er war immer noch ganz aufgeregt und wirklich gehyped. Wir sahen ihn und sein Team beim Verlassen der Bühne. Er hielt die Hände mit Hailey. Sie gingen den ganzen Weg zum Auto zusammen und schienen in bester Laune zu sein.“

Es scheint also alles in Butter im Liebesparadies der Biebers zu sein.