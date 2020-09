08.09.2020 21:20 Uhr

Hailey und Justin frisch verliebt: Die Biebers im Urlaub

So geht Freizeit bei den Biebers: Hailey und Justin Bieber genießen zurzeit Urlaub im US-Bundesstaat Idaho. Das Paar postet verliebte Schnappschüsse auf ihren Instagram-Accounts. Zum Verlieben!

Die zwei Verliebten Hailey (23) und Justin Bieber (26) kommen aus dem Grinsen auf ihren Urlaubsfotos gar nicht mehr heraus. Derzeit verbringen die beiden gemeinsame Zeit in Idaho am Lake in Coeur d’Alene. Es scheint ein sehr actionreicher Roadtrip zu sein: Von Quad fahren bis hin zu einer Fahrt mit der Seilrutsche über die atemberaubende Landschaft von Idaho ist alles dabei.

Quelle: instagram.com

An diesem See urlauben die Biebers

Der Lake in Coeur d’Alene (Idaho) zeichnet sich vor allem durch seine rund 175 km weite Uferlänge aus. Besonders beliebt ist der See bei Paddlern und Anglern, die dort das ganze Jahr über ausgiebig fischen und Boot fahren können. Im Sommer werden dort viele verschiedenen Wasseraktivitäten angeboten, wie Jet-Ski oder Wasser-Ski fahren. Was den See so besonders macht, verbirgt sich weit unter der Oberfläche. Dort liegen nämlich viele Fahrzeug-Wracks vom Typ Ford Modell T. Das liegt daran, dass die Menschen früher zur kalten Jahreszeit eine Abkürzung über den gefrorenen See nehmen wollten. Das Eis war oft sehr dünn und brach in Folge dessen mitsamt der Autos ein. Viele Taucher kommen alleine deswegen zum Lake in Coeur d’Alene, um sich diese alten Wracks unter Wasser anzusehen.

Auch interessant:

Pärchenurlaub mit Kendall Jenner?

Auch die Kardashian-Schwester Kendall Jenner (24) soll Hailey und Justin in Idaho besucht haben. Begleitet wurde sie vom Basketballspieler Devin Booker (23). Laut der „Daily Mail“ sollen sie sich die beiden vorletzten Monat zusammen auf einen Quarantäne-Roadtrip begeben haben. Kendall und Devin wurden gemeinsam in einem schicken Mercedes gesichtet.

Dass Kendall eine Schwäche für Basketballer hat, lässt sich an ihren Verflossenen ablesen. Bis 2019 war das Topmodel mit dem NBA-Spieler Ben Simmons liiert. Ebenfalls wird ihr eine Liaison mit dem NBA-Spieler Blake Griffin nachgesagt. Ob Kendall und Devin ein Paar sind, wissen nur die beiden, aber es ist schon sehr verdächtig das sie zu viert mit den Biebers urlauben. Wenn das nicht nach Pärchenurlaub riecht… Ein Insider hatte dem „People“-Magazin gegenüber bestätigt: „Jetzt gerade sind sie nur Freunde, aber bei Kendall weiß man nie“. Na dann…

Hailey und Justin zusammen im Musikvideo

Wenn sie nicht zusammen verreisen, dann arbeiten Justin und Hailey auch gemeinsam. Vor ein einigen Tagen wurde das Musikvideo zum Song „Popstar“ von DJ Khaled (44) ft. Drake (33) veröffentlicht. Justin Bieber spielt darin die Hauptrolle: einen Protz-Rapper mit zu dicker Hose. Eine Rolle, die Justin ziemlich gut steht. Auch seine Frau Hailey Bieber darf natürlich nicht im Video fehlen. An der Seite ihres Mannes gibt Hailey die perfekte Ehefrau ab. Die zwei sind einfach ein eingespieltes Team, das sieht man!

Quelle: instagram.com

Justins neues Hals-Tattoo

Außerdem hat es den 26-jährigen mal wieder zum Tätowierer verschlagen. Diesmal gab es eine Rose quer über seinen Hals. Tätowieren durfte ihn der Promi-Tätowierer Dr. Woo, der auch schon Stars wie Miley Cyrus, Emilia Clarke, Erin Wasson, Cara Delevingne und Chiara Ferragni tätowierte. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Justin vom berühmten Dr. Woo tätowieren lässt. Die beiden sollen schon länger sehr gut befreundet sein. Justins Körper schmücken schon etwas mehr als 60 Tattoos und es ist noch kein Ende für den Sänger in Sicht. Das Rosen-Tattoo befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite seines Halses wie das „Forever“ -Tattoo des Sängers, das er im vergangenen Dezember scheinbar zu Ehren von Frau Hailey Bieber stechen hat lassen. Welche genau Bedeutung wirklich hinter seiner Rose steckt ist nicht bekannt. Jedoch steht fest, dass Justins Tattoos fast immer einen bedeutsamen Hintergrund haben.