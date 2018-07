Haim: Beyoncé repräsentiert „Girl Power“

Sonntag, 29. Juli 2018 13:49 Uhr

Beyoncé ist Haim zufolge der „Inbegriff der Girl Power“. Die Popstar-Schwestern, die 32-jährige Este, die 29-jährige Danielle und die 26-jährige Alana Haim, erklärten, dass Beyoncé sie sehr unterstützt hat und sie zu absoluten Fans wurden, als sie sie das erste Mal getroffen haben.

Dem ‚YOU Magazine‘ der ‚Mail On Sunday‘ sagte Alana: „Sie war schon immer so nett und unterstützte uns – und dass ich das überhaupt als Satz aussprechen kann, ist unfassbar für mich. Ich meine, sie ist die beste Performerin, Sängerin, alles. Sie ist der Inbegriff der Girl Power.“ Danielle fügte hinzu: „Ich würde sagen, Beyoncé zu treffen [hat mich zum größten Fan werden lassen].“ Haim, die bereits mit Taylor Swift getourt sind und sagen, dass „die Tür“ für eine erneute Zusammenarbeit „immer offen steht“, haben kürzlich ihr neues Album ‚Something to Tell You‘ herausgebracht, das von früheren Beziehungen inspiriert wurde.

Beziehungen gingen auseinander

Este erklärte: „Ich bin jetzt sehr glücklich, aber das war in früheren Beziehungen lange Zeit nicht so und wir schreiben gerne aus unseren Erfahrungen heraus.“ Ihre Schwester Danielle fügte hinzu: „Als wir anfingen, auf Tour zu gehen, hatten einige Typen damit ein Problem. Es ist nicht überraschend, dass diese Beziehungen nicht lange gehalten haben.“ Alana zufolge verstehen Männer häufig nicht ihre Karriereambitionen.

Sie sagte im Interview mit dem Magazin: „Schon lange wollte ich ein Tattoo haben, das lautet: ‚Ich bin immer weg‘, weil das die automatische Beschwerde von jedem Typen war, den ich jemals gedatet habe. Sie sagten: ‚Du bist immer weg, also kann es nicht funktionieren‘ und ich sagte: ‚Aber meine Arbeit hat sich nicht verändert, seitdem wir uns kennengelernt haben!‘ Wir wurden sehr unabhängig erzogen und so, dass wir eine Beziehung genießen, aber auch so, dass wir sie nicht als Notwendigkeit ansehen und ich denke komischerweise, dass das Typen manchmal schockiert.“