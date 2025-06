Musik Haim: Ihre Leidenschaft für das Tanzen wird von einigen als ‚Schwäche‘ betrachtet

Haim - 2024 Vanity Fair Oscar Party - © AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 11:00 Uhr

Haim erzählten, dass sie von der Rockmusik-Community nicht verstanden werden, da sie „so gerne tanzen“.

Die Band, die aus den Schwestern Alana Haim, Danielle Haim und Este Haim, besteht, wird am 20. Juni ihr viertes Studioalbum ‚I Quit‘ herausbringen.

Die Geschwister räumten aber ein, dass einige Leute ihre Liebe für das Tanzen einfach nicht verstehen würden. Danielle verriet in einem Gespräch mit dem ‚GQ‘-Magazin: „Aus irgendeinem Grund verstehen uns die Leute nicht, die andere in Schubladen stecken müssen.“ Alana fügte hinzu: „Wir lieben es zu tanzen und die Leute zum Lachen zu bringen und aus irgendeinem Grund ist das ein No-Go.“ Ein Videoclip von Haim, die auf der Bühne zu ihrem Video ‚I Know Alone‘ tanzen, war vor Kurzem viral gegangen, aber Alana sagte, dass manche ihre lustige Seite einfach nicht verstehen können. Die Musikerin verriet: „Das geht bei den Leuten unter.“ Die ‚Summer Girl‘-Sängerinnen räumten ein, dass einige in der Rockszene ihre Begeisterung für das Tanzen als eine „Schwäche“ betrachten würden. Alana enthüllte: „Sie sieht das als eine Schwäche. Ich weiß nicht, warum…“ Obwohl die Band von manchen wegen ihrer Begeisterung für das Tanzen kritisiert wird, sagte Este, dass sie solche Meinungen „nicht mehr interessieren“ würden.