Mehr Unterstützung für Stefan Raab Halbfinale im ESC-Vorentscheid: Max Giesinger verstärkt die Jury

Max Giesinger wird Gast-Juror im Halbfinale des ESC-Vorentscheids. (hub/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 15:20 Uhr

Hochkarätige Besetzung beim Halbfinale des deutschen ESC-Vorentscheids: Max Giesinger wird als Gast-Juror neben Stefan Raab, Yvonne Catterfeld und Elton die Kandidaten bewerten.

Die nächste Etappe im deutschen ESC-Vorentscheid steht an: Am kommenden Samstag findet das Halbfinale von "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" statt. Wie der Sender RTL nun bekannt gab, wird die Jury dann durch Max Giesinger (36) als Gast-Juror verstärkt. Der "80 Millionen"-Sänger weiß, wie es ist, in so einer Situation zu bestehen. 2012 belegte der 36-Jährige in der ersten Staffel von "The Voice of Germany" den vierten Platz.

Der Musiker gesellt sich beim ESC-Vorentscheid zu TV-Urgestein Stefan Raab (58), Sängerin Yvonne Catterfeld (45) und Moderator Elton (53). Gemeinsam entscheiden sie am Samstag, welche der Halbfinalisten den Sprung ins Finale am 1. März schaffen. In den beiden "Chefsache ESC 2025"-Shows, die bereits vergangene Woche stattfanden, waren Max Mutzke (43) und Johannes Oerding (43) als Gast-Juroren dabei. Durch das Halbfinale führt erneut Moderatorin Barbara Schöneberger (50).

Das sind die Halbfinalisten des ESC-Vorentscheids

Insgesamt 14 Musik-Acts haben es ins Halbfinale am 22. Februar um 20:15 bei RTL und auf RTL+ geschafft. Darin werden dann laut dem Sender zum ersten Mal die ESC-Songs der Kandidatinnen und Kandidaten zu hören sein. Neun Acts kommen nach der Jury-Entscheidung in das ARD-Live-Finale am 1. März. Beim Halbfinale mit dabei sind: Abor & Tynna aus Wien, Benjamin Braatz aus Hagen, Cage aus Köln, Cosby aus München, Feuerschwanz aus Nürnberg, Jonathan Henrich aus Köln, Julika aus Düsseldorf, Cloudy June aus Berlin, From Fall To Spring aus dem Saarland, Jaln aus Köln, Leonora aus Wuppertal, Lyza aus Berlin, Moss Kena aus Berlin und The Great Leslie aus London und Efringen-Kirchen.

Im Finale von "Chefsache ESC 2025" wird dann nicht mehr die Jury entscheiden, wer am 17. Mai zum ESC-Finale nach Basel in die Schweiz reisen darf, dann sind stattdessen die Zuschauer und Zuschauerinnen gefragt.