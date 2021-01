27.01.2021 13:06 Uhr

Halbfinale steht an: Das erwartet die „Dschungelshow“-Zuschauer

Die Kandidaten für das "Dschungelshow"-Halbfinale stehen fest. Dr. Bob hat schon mal verraten, wie die nächste Runde abläuft und auf was sich die Zuschauer freuen können.

Die Kandidaten für das Halbfinale von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ bei RTL (auch via TVNow) stehen seit Dienstagabend fest. Acht Teilnehmer sind noch im Rennen. Und die erwarten nun „härtere Aufgaben“, wie Dr. Bob (70) vorab verspricht. Auf das können sich die Zuschauer jetzt freuen.

Diese Kandidaten sind noch im Rennen

Reality-Star Djamila Rowe (53) und Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Filip Pavlovic (28) konnten sich aus der letzten Gruppe durchsetzen, die Zuschauer haben die beiden ins Halbfinale gewählt. Dort treffen sie auf Reality-TV-Star Mike Heiter (28) und Model Zoe Saip (21) sowie auf „Prince Charming“-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (31) und die einstige „DSDS“-Kandidatin Lydia Kelovitz (30). Ebenfalls weiter im Rennen sind „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan (29) und „Temptation Island“-Star Christina Dimitriou (29).

Zwei Halbfinale, ein Preis

Es wird zwei „Dschungelshow“-Halbfinale geben, in denen je vier Kandidaten gegeneinander antreten. Vier der Teilnehmer ziehen ins Finale ein, wo sie um das „goldene Ticket“ spielen: Der Gewinner der Show (täglich ab 22:15 Uhr bei RTL) wird der erste feste Kandidat für das Dschungelcamp 2022 in Australien. Außerdem winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Dr. Bob kündigt Promis an

Die Shows der nächsten Runde werden „etwas härter“, verspricht Dr. Bob im RTL-Video. Das erste Halbfinale werden laut dem Dschungelcamp-Star Zoe, Mike, Lydia und Lars bestreiten. Sam, Christina, Djamila und Filip bilden dann die zweite Gruppe. „Und ich werde es ihnen wirklich schwer machen“, so Dr. Bob: Im Halbfinale müssen die Kandidaten „ihr Herz und ihre Seele“ zeigen „und sich sehr anstrengen“. Das Publikum werde dann nach jeder Show abstimmen.

Dr. Bob will nun sehen, was die Kandidaten „tatsächlich draufhaben“, bevor klar ist, wer im kommenden Jahr mit ins Dschungelcamp darf. Zudem kündigt er an: Im ersten Halbfinale werden Stars aus der ersten Staffel dabei sein, im zweiten sind Promis aus Staffel elf mit von der Partie. Auf wen sich die Zuschauer freuen dürfen, verriet er noch nicht.

