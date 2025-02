In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar Halbzeitshow beim Super Bowl: Sieben Fakten über Kendrick Lamar

Kendrick Lamar wird die Halbzeitshow beim Super Bowl in New Orleans zum Highlight machen. (jom/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 12:31 Uhr

Kendrick Lamar wird am 9. Februar in New Orleans das musikalische Highlight bei der Halbzeitshow des Super Bowl sein. Für den US-Rapper ist es nicht die erste Erfahrung bei dem Football-Megaevent.

Nach Usher (46) wird ihm die besondere Ehre zuteil: Kendrick Lamar (37) ist der Top-Act der diesjährigen Super-Bowl-Halbzeitshow. Er folgt damit auf viele weitere Musikgrößen, die die Megashow beim Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League (NFL) schon bestritten haben. Was gilt es über den Rapper zu wissen?

Pseudonyme

Der in Compton, Kalifornien geborene Rapper, bürgerlich Kendrick Lamar Duckworth, trat in den Anfängen seiner Karriere als K.Dot auf die Bühne und rappte unter diesem Namen etwa während der Highschool. 2009 legte er ihn jedoch ab, um seine wahre Identität zu betonen. Neben seinem Vor- und zweiten Vornamen trat er auch schon unter seinem Alter Ego Kung Fu Kenny in Erscheinung.

Sein Lifestyle

Kendrick Lamar gilt für die Hip-Hop-Welt eher untypisch als drogenfrei. In einem Beitrag der "GQ" wurde bereits 2013 erwähnt, dass Lamar keinen Alkohol trinken und kein Gras rauchen soll. Auch in seinen Songs thematisiert er seine Ablehnung gegenüber Drogen – geprägt durch seine Vergangenheit, in der sein Umfeld stark von Drogen geprägt war.

Sein Song "Bitch, Don't Kill My Vibe" kritisiert die Glorifizierung von MDMA, während "Swimming Pools (Drank)" Alkoholmissbrauch thematisiert. In weiteren Songs verweist er auf seine Abneigung gegen Marihuana, die auf eine schlechte Erfahrung zurückgeht. "Ich habe früher geraucht", sagte er 2012 in einem Interview. "Aber es war nie eine Abhängigkeit für mich. Viele brauchen es täglich, ich nicht."

Langjährige Liebe

Sein Privatleben hält Kendrick Lamar weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Es ist jedoch bekannt, dass er mit Whitney Alford (38) eine langjährige Beziehung führt. Wie "People" berichtet, lernten sich die beiden in der Highschool kennen und sind seitdem liiert. Das Paar hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Geburt des Sohnes bestätigte der Rapper offenbar mit dem Album-Cover zu "Mr. Morale & the Big Steppers" (2022), auf dem er mit Alford und den beiden Kindern zu sehen ist. 2015 erklärte Lamar in einem Interview, dass er seiner Partnerin einen Antrag gemacht hat. 2024 war die Familie zu viert in Lamars Musikvideo zu "Not Like Us" zu sehen.

Besonderer Preis

Dass Kendrick Lamar ein großer Name im Musikgeschäft ist, zeigt sich in den Auszeichnungen, die er für seine Musik bereits bekommen hat. Dabei schrieb er sogar ein Stück Hip-Hop-Geschichte: 2018 wurde ihm als erster Rapper überhaupt der Pulitzer-Preis für sein Album "Damn" übergeben. Der US-Medienpreis für herausragende journalistische, literarische und musikalische Leistungen war bis dato meist der Klassik oder dem Jazz vorbehalten.

Auch andere Auszeichnungen konnte der Rapper bereits für seine Musik einheimsen. Stolze fünf Preise konnte er bei den diesjährigen Grammy Awards mit nach Hause nehmen, insgesamt hat er damit 22 Grammy-Trophäen. "Not Like Us" brachte ihm dieses Jahr Auszeichnungen in den Kategorien "Song des Jahres", "Aufnahme des Jahres", "Bester Rap-Song", "Beste Rap-Performance" und "Bestes Musikvideo" ein. Mit dem Song hatte er zuvor für Furore gesorgt…

Die Fehde mit Drake

… denn das Lied entpuppte sich als Diss-Track gegen den kanadischen Rapper Drake (38). Im März 2024 war ein jahrelanger Streit zwischen den beiden eskaliert, der seinen Höhepunkt in Lamars Song "Not Like Us" fand und als "K-o.-Schlag" gegen Drake gesehen wurde. Im Song wirft er Drake verschiedene Sexualstraftaten und mangelnden Respekt gegenüber der Schwarzen Kultur vor.

Drake ging sogar gerichtlich dagegen vor. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtete, soll der Rapper Mitte Januar 2025 vor Gericht in New York eine Verleumdungsklage gegen die Universal Music Group eingereicht haben. Darin betont Drake, dass es nicht um den Künstler gehe, der "Not Like Us" geschaffen hat. Stattdessen gehe es "ausschließlich um das Musikunternehmen, das beschlossen hat, den Song zu veröffentlichen, zu promoten, zu verwerten und zu vermarkten". Die Universal Music Group habe in dem Diss-Track trotz der "aufrührerischen und schockierenden Anschuldigen" eine finanzielle Goldmine gesehen.

Nicht der erste Super-Bowl-Auftritt

Der Song brach Rap-Streaming-Rekorde und 2024 wurde für Lamar somit zu einem turbulenten, aber musikalisch extrem erfolgreichen Jahr. Jetzt wartet ein weiteres Highlight seiner Karriere auf ihn: Er wird am 9. Februar im Caesars Superdome in New Orleans als Headliner der Super Bowl LIX-Halbzeitshow auftreten. Die Super-Bowl-Bühne, wenn auch an anderer Stelle, ist für den Rapper nicht ganz neu.

Im Februar 2022 trafen sich in der Halbzeitshow im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien echte Hip-Hop-Größen, bei denen auch Kendrick Lamar nicht fehlen durfte. Der Musiker trat mit Dr. Dre (59), Snoop Dogg (53), Eminem (52), Mary J. Blige (54), 50 Cent (49) und Anderson Paak (38) auf. Jetzt folgt der Solo-Auftritt, bei dem er Unterstützung von SZA (35) bekommt, wie schon vor der Halbzeitshow bekannt wurde. Die beiden haben bereits für mehrere Songs gemeinsame Sache gemacht (zum Beispiel "Luther" und "Gloria"). "Rap-Musik ist nach wie vor das einflussreichste Genre, das es gibt", sagte Lamar bei der Ankündigung seiner Performance. "Und ich werde dort sein, um die Welt daran zu erinnern, warum. Sie haben den Richtigen ausgewählt."

Tour und Album

Für ein entspanntes Ausruhen bleibt nach dem Super Bowl nicht viel Zeit: Für Kendrick Lamar ist nach der Halbzeitshow vor der Tour. Seine Grand National Tour, bei der SZA ebenfalls mit von der Partie sein wird, führt ihn durch Nordamerika. Den Auftakt wird er am 19. April in Minneapolis feiern, es folgen unter anderem Stopps in Houston, Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Chicago und Toronto.

Im November 2024 hatte Lamar aus dem Nichts sein neues Album veröffentlicht. Nur rund 30 Minuten vor dem offiziellen Release kündigte er die Platte mit einem einminütigen Trailer an. "GNX" ist sein sechstes Studioalbum und das erste seit 2022. Sein Debütalbum "Section.80" veröffentlichte er 2011, es folgten "Good Kid, M.A.A.D City" (2012), "To Pimp a Butterfly" (2015), "Damn" (2017) und das Doppelalbum "Mr. Morale & the Big Steppers" (2022).