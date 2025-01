NFL-Finale am 9. Februar Halbzeitshow beim Super Bowl: SZA singt mit Kendrick Lamar

SZA wird beim diesjährigen Superbowl als Gast von Kendrick Lamar auftreten. (paf/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 15:28 Uhr

Sängerin SZA wird beim 59. Super Bowl an der Seite von Kendrick Lamar auftreten. Die R&B-Musikerin und den Rapper verbinden mehrere Songs und eine bevorstehende Tournee.

Die R&B-Sängerin SZA (35) unterstützt Kendrick Lamar (37) bei der diesjährigen Halbzeitshow des Super Bowl. Mit einem Trailer kündigte Apple Music die Grammy-Preisträgerin am Donnerstag als Gastsängerin an. In dem Clip erklärt Lamar mit einem Smartphone am Ohr: "Ich habe über einen Gaststar nachgedacht." Nach einem Schnitt ist SZA zu sehen, die den Rapper mit einer blauen Flüssigkeit übergießt.

Für die beiden Musiker ist es nicht die erste Zusammenarbeit. Zu ihren Kollaborationen gehört Lamars Song "All The Stars", auf dem die Sängerin gefeatured ist. Auf Lamars letztem Album "GNX" ist die Sängerin gleich zweimal zu hören: An "Gloria" und "Luther" wirkte die Künstlerin mit. In ihrem Song "30 For 30" ist Lamar wiederum der Feature-Gast. Daneben kündigten die beiden erst im Dezember 2024 eine gemeinsame Tour an. Von April bis Juni geben sie im Rahmen der "Grand National Tour" mehr als 20 Konzerte, wie die eigens dafür erstellte Website zeigt.

Auftritt am 9. Februar

Bevor es für die beiden Erfolgsmusiker jedoch auf Tour geht, spielen sie am 9. Februar bei der Halbzeitshow beim Super Bowl LIX. Das Finale der National Football League (NFL) wird im Caesars Superdome in New Orleans ausgetragen. Kendrick Lamar stand bereits 2022 während der Halbzeitshow auf der Bühne und performte mit Dr. Dre (59), Snoop Dogg (53), Eminem (52), Mary J. Blige (54) und 50 Cent (49). Für SZA ist es ihre Super-Bowl-Premiere.

Video News

Lamars diesjährigen Auftritt bei dem beliebten Sportevent kündigte die NFL im September 2024 an. In einem Clip forderte er seine Instagram-Follower zudem auf: "Tragt eure besten Kleider, selbst wenn ihr von zu Hause aus zuschaut." Der Musiker kann in seiner Karriere zahlreiche Erfolge vorweisen. Lamar erhielt 57 Grammy-Nominierungen, 17 konnte er für sich entscheiden. SZA wurde 26-mal für einen Grammy nominiert und gewann vier Preise.