Stars Haley Joel Osment wurde in einem Skiresort festgenommen!

Haley Joel Osment - August 2024 - Blink Twice premiere - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2025, 11:00 Uhr

Der ehemalige Kinderdarsteller soll sich in der Öffentlichkeit daneben benommen haben.

Haley Joel Osment benahm sich in einem Skiresort daneben und musste festgenommen werden.

Der 37-jährige Schauspieler, der als Kinderstar durch seinen Auftritt in ‚The Sixth Sense‘ mit Bruce Willis weltbekannt wurde, befand sich Anfang der Woche in Mammoth Lake in Kalifornien. Dort wurde Osment von der Polizei festgesetzt, nachdem er unter dem Einfluss von Alkohol in der Öffentlichkeit aufgetreten war. Die Beamten fanden außerdem eine unbekannte Substanz bei ihm, wegen der er sich womöglich vor Gericht verantworten muss. Seit seiner Festnahme wurde Osment wieder auf freien Fuß gesetzt. Sergeant Jason Heilman erklärte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Er wurde eingebucht und befindet sich nicht länger in Gewahrsam. Erregung öffentlichen Ärgernisses und Besitz einer verbotenen Substanz sind die Anzeigen, die mit der Festnahme zusammen hängen.“

Laut ‚PEOPLE‘ wurde die mysteriöse Substanz bereits ins Labor geschickt und die Ergebnisse der Untersuchungen dürften schon bald veröffentlicht werden. Es ist nicht das erste Mal, dass Osment mit dem Gesetz in Konflikt gerät. 2006 fuhr der Schauspieler mit seinem Auto gegen einen Briefkasten, nachdem er sich im nicht nüchternen Zustand hinters Steuer gesetzt hatte.