Stars Halle Bailey beantragt einstweilige Verfügung gegen DDG, den sie des Missbrauchs beschuldigt

Halle Bailey and DDG - NAACP Image Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2025, 11:00 Uhr

Halle Bailey hat eine einstweilige Verfügung gegen DDG beantragt.

Die 25-jährige Sängerin war zuvor mit dem Rapper – der mit bürgerlichem Namen Darryl Dwayne Granberry Jr. heißt – zusammen und hat mit ihm den 19 Monate alten Sohn Halo. Etwas mehr als sechs Monate nachdem sie ihre Trennung bekannt gegeben haben, hat ‚PEOPLE‘ nun durch juristische Dokumente erfahren, dass sie ihn verschiedener Arten von Missbrauch beschuldigt.

In den Gerichtsdokumenten, die dem Outlet vorliegen, sagte sie: „Mir ist klar, dass es keine Möglichkeit gibt, Darryl zu besänftigen. Ich kann diesen Missbrauch nicht länger hinnehmen. Wann immer er für Aufregung sorgen will, fängt er an, mich vor seinen mehreren Millionen Fans schlecht zu reden.“ Daryl würde behauptet, Halle würde ihren Sohn zurückhalten und dass sie mit anderen Männern zusammen sei. „Das hat zur Folge, dass ich Drohungen und Hass in den sozialen Medien bekomme. Er scheint zu versuchen, für seine Fans ein Drama zu inszenieren. Er schimpft live über mich und behauptet, dass ich Halo von ihm fernhalte. Das ist falsch. Ich habe um einen festen Zeitplan gebeten, den er ablehnt.“

Die ‚Little Mermaid‘-Darstellerin fügte ihrer Anfrage fotografische Beweise bei, darunter Bilder von ihr mit einem abgebrochenen Vorderzahn und einem großen blauen Fleck am Bizeps. Bailey fügte auch eine Textnachricht bei, die sie angeblich an ihren ehemaligen Partner geschickt hatte. Darin stand: „Darryl, bist du es nicht leid, mich zu belästigen? Du erfindest jeden Tag eine neue Lüge über mich. Ich bin in St. Lucia und habe Spaß mit Shermay und Chloe. Nicht mit irgendeinem Mann hier draußen.“ Sie fügte auch hinzu, dass sie Daryls Mutter in der Woche zuvor gesagt habe, dass sie mit ihrer Schwester zusammen sein werde. „Bitte lass mich meinen Muttertag in Ruhe genießen. Ich hoffe, es geht dir gut und du fühlst dich bald besser.“

Die Schauspielerin hat das volle Sorgerecht für ihren Sohn Halo beantragt und beabsichtigt, ihn für zwei Monate nach Italien zu bringen, während sie an einem Filmprojekt arbeitet. Sie fügte hinzu: „Ich habe Familie und ein Kindermädchen, das mit mir reisen wird, um sich um Halo zu kümmern, während ich arbeite“, heißt es in dem Gerichtsdokument. „Ich fordere das Gericht auch auf, Darryl anzuweisen, auf allen Plattformen nicht mehr über Halo und/oder mich zu posten und/oder zu streamen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Youtube, Twitch, Tiktok, Instagram und Twitter/X. Er ist ein YouTube- und Twitch-Blogger und sorgt für einen Fan-Wahnsinn, indem er falsche Behauptungen über mich aufstellt.“