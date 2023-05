Film Halle Bailey über ihre ‚Arielle, die Meerjungfrau‘-Rolle

Halle Bailey - May 2023 - Famous - The Little Mermaid UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2023, 14:00 Uhr

Halle Bailey enthüllte, dass sie es „beängstigend“ gefunden habe, in ‚Arielle, die Meerjungfrau‘ ohne ihre Stimme spielen zu müssen.

Die 23-jährige Schauspielerin stellt in dem kommenden Live-Action-Remake des Disney-Films die Rolle der Arielle dar und sprach jetzt über den eingeschränkten Einsatz ihrer Stimme, weil ihre Figur im Rahmen eines Deals mit der Seehexe Ursula (Melissa McCarthy) die Verwendung ihrer Stimmbänder gegen menschliche Beine eintauscht.

Halle, die mit ihrer Schwester Chloe Bailey zu dem Musikduo Chloe x Halle gehört, verriet in einem Interview gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Das ist auf jeden Fall ein wenig beängstigend gewesen, meine Stimme verloren zu haben, aber es war auch wirklich cool, weil wir als Sänger auch diese sogenannte Stimmpause einlegen, wann immer unsere Stimme in Schwierigkeiten ist oder wir sie zu oft benutzen. Das ist also fast wie dieser wirklich coole meditative Zustand, in den man sich versetzen kann und der einen einfach zur Ruhe kommen und dann neu starten lässt. Natürlich hatte ich am Set ein wenig Angst, weil ich nicht reden und all diese Gefühle auf meinem Gesicht zeigen musste, aber das war ein glücklicher Mittelweg.“ In dem neuen Streifen soll es eine Szene geben, in der Arielle aus dem Wasser springt und ihre Haare nach hinten wirft, wobei der Star gestand, dass es mehrere Einstellungen gebraucht habe, um es perfektionieren zu können.