Stars Halle Baileys Ex DDG behauptet, sie sei ein ‚psychologisches Risiko‘ für ihren kleinen Sohn

DDG And Halle Bailey - Beverly Hills - November 25th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2025, 09:00 Uhr

DDG hat das Gericht gebeten, Halle Bailey daran zu hindern, mit dem gemeinsamen Sohn ins Ausland zu reisen.

Der 27-jährige Rapper hat einen Antrag auf eine Dringlichkeitsanhörung gestellt, um den ‚Arielle, die Meerjungfrau‘-Star daran zu hindern, den 17 Monate alten Jungen Halo aus beruflichen Gründen nach Italien mitzunehmen. In den Gerichtsdokumenten, die unter anderem dem ‚People‘-Magazin vorliegen, beschuldigt er Bailey, eine „unmittelbare emotionale und psychologische Gefahr für das minderjährige Kind darzustellen, die auf wiederholten, dokumentierten Drohungen mit Selbstverletzungen beruht“. Er behauptete, wenn Halo das Land verlassen würde, hätte das Kind weder den Schutz des Gerichts noch irgendwelche „Notfall-Interventionsmechanismen“.

DDG, der mit bürgerlichem Namen Daryl Dwayne Granberry Jr. heißt, erklärte, seine 25-jährige Ex habe „wiederholt mit Selbstmord und Selbstverletzung gedroht“. So habe sie ihm 2023 „gedroht, ihr Leben mit meiner legalen Schusswaffe zu beenden“, ihn während ihrer Beziehung gestalkt und ihn körperlich und verbal misshandelt. Er schrieb in der Klageschrift: „In Anbetracht dieser Drohungen zur Selbstverletzung bin ich der Meinung, dass die Petentin eine Bedrohung für die Sicherheit unseres Sohnes darstellt, so dass es ihr nicht gestattet werden sollte, Halo für einen Zeitraum von zwei Monaten nach Italien außer Landes zu bringen.“

Wie TMZ berichtet, hat Bailey inzwischen beantragt, seinen Antrag abzulehnen und die Erlaubnis zu beantragen, Halo aus dem Land zu bringen, damit sie arbeiten kann. Sie hat außerdem beantragt, den YouTube-Star, seine Familie und Freunde daran zu hindern, online über sie, den Rechtsstreit und ihren Sohn zu berichten. Letzten Monat wurde Bailey vorübergehend das alleinige physische und rechtliche Sorgerecht für Halo zugesprochen, zusammen mit einer einstweiligen Verfügung, die im Rahmen einer geplanten Gerichtsanhörung am 4. Juni auslief. Sie hatte DDG häusliche Gewalt vorgeworfen.