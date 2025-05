Stars Halle Berry hat im Vorfeld der Met Gala gehungert

Halle Berry at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2025, 11:00 Uhr

Halle Berry verriet, dass sie im Vorfeld der Met Gala „den ganzen Tag nichts gegessen“ hat.

Die 58-jährige Schauspielerin kam am Montagabend (05. Mai) bei der größten Nacht der Mode an, und gab zu, dass sie sich nach dem Verlassen des Metropolitan Museum of Art in New York ein Brathähnchen gönnte, nachdem sie den ganzen Tag gehungert hatte, damit sie in ihr etwas freizügiges LaQuan Smith-Kleid passte. Sie erzählte ‚E! News‘: „Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und versucht, dieses Kleid zu tragen. Sie sagten mir, ich könnte mir eine kleine Belohnung gönnen und hierher kommen und ein paar Cane’s Hähnchen essen. Also habe ich gesagt: Ja, ich bin da!“

Die Oscar-Preisträgerin wurde dann gefragt, wer sie am meisten von den Stars beeindruckt hat. Und Halle verriet, dass ihr die Kinnlade herunterfiel, als sie einen Auftritt von ‚Isn’t She Lovely‘-Sänger Stevie Wonder erleben durfte. Sie sagte: „Ich wusste nicht, dass das passieren würde, aber Stevie Wonder ist heute Abend aufgetreten, und das war einfach ein atemberaubender Moment, ich hatte keine Ahnung, dass ich so etwas sehen würde. Er hat so eine gute Stimme, es war einfach ein echter Genuss!“