Halle Berry hofft auf Comeback

Dienstag, 12. Februar 2019 19:42 Uhr

Halle Berry hat das Gefühl, 2019 wird ein „entscheidendes Jahr“ für sie. Für die 52-jährige Schauspielerin wird 2019 ein geschäftiges Jahr. So produziert sie eine Fernseh-Adaption der 1992er Romantik-Komödie ‚Boomerang‘, in der sie an der Seite von Eddie Murphy die Rolle der Angela Lewis spielte.

Für ein weiteres Projekt, das Drama ‚Bruised‘, das 2019 auf die Leinwände kommt, war Halle Berry erstmals als Regisseurin tätig und übernahm gleichzeitig auch die Hauptrolle. Trotz seiner mehr als zwei Jahrzehnte im Filmgeschäft sagt das ehemalige Bond-Girl, es fühle sich, als wäre jetzt der Moment, „in ein anderes Licht zu treten“.

Quelle: instagram.com

„Eine wirklich entscheidende Zeit“

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte Berry: „Ich habe in diesem Jahr meinen ersten Film inszeniert. Dies ist, denke ich, eine wirklich entscheidende Zeit in meinem Leben, in der ich in ein anderes Licht treten kann, in einen anderen Bereich, für den ich absolut Leidenschaft hege und so bereit bin.“

Quelle: instagram.com

Halle deutete auch an, dass ihre Figur Angela Lewis in der TV-Serie wieder auftauchen könnte. „Ich kann nicht für irgendjemand anderen sprechen, aber es besteht die Möglichkeit, dass Angela auftaucht“, verriet die zweifache Mutter und erzählte weiter:

„Ich glaube nicht, dass Angela sich zu sehr verändert hat. Ich meine, sie wird sich verändert haben, sie wird gewachsen sein, sie wird klüger und selbstsicherer geworden sein, als sie älter wurde, aber sie wird immer noch Angela sein. Sie wird immer noch das Mädchen von nebenan sein.“

Quelle: instagram.com

Die Komödie von 1992 handelt von Marcus Graham, einem erfolgreichen Werbefachmann, der auf das weibliche Geschlecht ungemein anziehend wirkt und seine Wirkung auf Frauen schamlos ausnutzt, bis er sich verliebt. Dann muss er sich zum ersten Mal richtig ins Zeug legen. Und dann gibt es da noch Angela, die in Marcus verliebt ist…