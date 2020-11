15.11.2020 18:24 Uhr

Halle Berry ist endlich wieder verliebt: Neue Bilder!

Halle Berry, deren Karriere im US-Filmgeschäft seit Jahren nicht mehr richtig Fahrt aufnimmt, hat zumindest privat mehr Glück. Sie ist endlich wieder vergeben.

Die 54-jährige Schauspielerin, die mit ihrem ehemaligen Freund Gabriel Aubry die zwölfjährige Nahla großzieht und mit ihrem Ex-Mann Olivier Martinez den siebenjährigen Maceo, ist nach drei Jahren Singledasein wieder vergeben.

Fotos mit dem Neuen

So postete Halle Berry immer wieder Fotos mit Van Hunt. Zwar gab es nie eine offizielle Bestätigung, allerdings bestätigen Insider, dass die Schauspielerin kaum glücklicher sein könnte. So erklärte eine Quelle gegenüber ‘Us Weekly‘: „Sie hat einige negative Erfahrungen mit Männern gemacht, aber Van erinnerte sie wieder daran, was Liebe ist – und daran, sich selbst zu lieben.“ Halle selbst hatte mal erklärt, dass ihre Arbeit sie zum Muttersein ausgerüstet hat.

So wird man eine bessere Geschäftsfrau

Sie erklärte im Interview mit dem ‚People‘-Magazin: „Eine Karriere zu haben und auf diese Weise erfüllt zu sein, macht uns zu besseren Müttern. Es macht uns möglich, in unseren Karrieren mit einem Sinn für Mitgefühl und Empathie zu agieren, was uns zu besseren Geschäftsfrauen macht. Wir brauchen beides und wir müssen weiter forschen. Und manchmal liegen wir falsch. Und weißt du was? Das ist auch okay.“ (Bang/KT)