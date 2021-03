Halle Berry ist sauer über rassistische Kommentare eines Moderators

28.03.2021 22:45 Uhr

Halle Berry ist wütend darüber, dass rassistische Kommentare in den Medien, wie zum Beispiel im Radio, noch immer arglos ausgestrahlt werden.

Die Schauspielerin äußerte sich kürzlich auf Twitter über eine Episode des Podcasts „The Morning Bull Show“ in der Moderator Rob Lederman über seine Anziehungskraft auf bestimmte schwarze Frauen sprach. Bevor er seine Vorliebe für hellhäutige Frauen eingestand, sagte der Radiomoderator auch noch, dass er „dafür in Schwierigkeiten geraten könnte“.

„Ich werde niemals ein Serena-Williams-Level erreichen“, so Lederman und verwies auf ihren dunkleren Hautton. „Aber ich fühle mich mit einer Halle Berry sehr wohl. Ich brauche noch ein bisschen mehr Mulatte drin.“ Ein Co-Moderator fragte dann, ob Gayle King (Anm. d. Red.: eine amerikanische Fernsehpersönlichkeit und Journalistin) in Ledermans „Bereich“ läge. „Nein, Gayle King ist noch nicht einmal auf meiner Toaster-Stufe“, antwortete er daraufhin.

Disgusting. It’s ridiculous this type of nonsense is still being broadcasted across airwaves. ALL Black women are beautiful and worthy, Rob Lederman. GTFOH. https://t.co/9qMrLysjy2

— Halle Berry (@halleberry) March 26, 2021