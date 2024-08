Ist der Ex ein Hindernis? Halle Berry möchte offenbar alleiniges Sorgerecht für ihren Sohn

Halle Berry hat offenbar das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn mit Olivier Martinez beantragt. (wue/spot)

SpotOn News | 17.08.2024, 17:50 Uhr

Bisher teilen sich Halle Berry und ihr Ex Olivier Martinez das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Doch das soll sich offenbar möglichst bald ändern.

Getrennt waren sie schon viele Jahre, im Sommer 2023 wurden dann eigentlich alle Scheidungsfragen geklärt. Doch Halle Berry (58) ist offenbar nicht glücklich über die derzeitige Situation mit ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (58) und dem gemeinsamen Sohn Maceo (10). Berry soll jetzt vor Gericht das alleinige Sorgerecht beantragt haben, wie das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf vorliegende Unterlagen berichtet.

"Turbulentes und schädliches Verhalten" von Olivier Martinez?

Berry behaupte demnach, dass Martinez ein "turbulentes und schädliches Verhalten" an den Tag lege. Der Vater des Jungen weigere sich demnach etwa, Lernprobleme des Kindes in Angriff zu nehmen. Der französische Schauspieler sei sogar ein Hindernis, wenn es darum gehe, Maceo zu helfen. So habe der 58-Jährige sich geweigert, einen Nachhilfelehrer zu engagieren, weil dies das Fußballtraining des Kindes störend beeinflussen würde. Die Schauspielerin behaupte in den Unterlagen zudem, dass das Kind sich wütend und kampflustig zeige, nachdem es längere Zeit mit seinem Vater verbracht habe.

Eine anonyme Quelle hatte kürzlich im Gespräch mit dem US-Magazin "People" erklärt, dass die Lage zwischen den Eltern seit einer Weile angespannt sei und dass Berry und Martinez einfach andere Ansätze verfolgten. "Sie haben sehr unterschiedliche Erziehungsstile", sagte die Quelle. Sich gemeinsam um die Erziehung zu kümmern, sei "nicht einfach", beide liebten ihren Sohn aber. Hier war die Rede davon, dass der Junge ein "sehr fokussierter Schüler" sei.

Streit geht Jahre nach der Trennung weiter

Zuvor hatte das Magazin berichtet, dass Berry ihren Ex per Gerichtsantrag dazu bringen wollte, sich an eine Sorgerechtsvereinbarung zu halten. Die beiden hätten einer "Co-Parenting-Therapie" zugestimmt, um "Streitigkeiten und Konflikte zwischen ihnen zu lösen", Martinez habe es jedoch versäumt, diese weiter zu besuchen und das Ganze "einseitig beendet". Das zuständige Gericht habe den Antrag abgewiesen.

Berry und Martinez waren von 2010 bis 2015 ein Paar. Nach rund zwei Jahren Ehe beantragten sie die Scheidung. Im Dezember 2016 entschied ein Richter, dass Berry und Martinez rechtmäßig Singles seien. Die Ex-Partner verhandelten jedoch weiterhin über das Sorgerecht und den Unterhalt. Medienberichten zufolge hatten sie sich schließlich im August 2023 endlich geeinigt. Damals war festgelegt worden, dass sie sich das Sorgerecht teilen und Berry stimmte zu, Martinez monatlich 8.000 US-Dollar an Kindesunterhalt zu zahlen.