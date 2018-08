Halle Berry über ihr Poster bei Prinz Harry an der Wand

Freitag, 31. August 2018 19:10 Uhr

Ein Poster Girl für die Royals zu sein – was könnte ein besserer Indikator für Berühmtheit sein? Die heiße Lady, um die es hier geht, ist natürlich nicht irgendwer, sondern Schauspielerin Halle Berry.

Sie fand sich auf einem Foto aus Prinz Harrys Internatszeit in Eton wieder – an seiner Schlafzimmerwand. Das Foto, das gerade im Internet die Runde macht, sorgte natürlich sofort für Furore.

Neben einem Bild seiner Mutter Diana auf dem Schreibtisch, sehen wir eine Flasche „Lynx“-Bodyspray, sowie ein ausgeschnittenes Bild von Halle Berry an der Wand.

Quelle: instagram.com

Halle fand das Ganze so amüsant, dass sie es auf Twitter teilen musste und einen lustigen Kommentar zum Foto verfasste: „Ok #PrinceHarry, ich sehe dich! HalleBerryPosta @MissyElliott“, schrieb sie – mit dem Hashtag und Tag in Anlehnung an Missy Elliotts 2002er Song „Work It“, der die Zeile enthält: „Let’s get drunk, that’s gonna bring us closer/ Don’t I look like a Halle Berry poster?“ („Lasst uns trinken, dann kommen wir uns näher/Sehe ich aus wie ein Halle Berry Poster?“)

Die Reaktion auf ihren Tweet auf Twitter fielen vergnüglich aus:

Quelle: twitter.com

Quelle: twitter.com

Quelle: twitter.com



Einfach toll! (CI)