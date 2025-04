Film Halle Berry verrät, ob sie eine Rückkehr ins MCU plant

Halle Berry at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 11:00 Uhr

Halle Berry hat keine Pläne, zu den Marvel-Filmen zurückzukehren.

Die 58-jährige Schauspielerin spielte von 2000 bis 2014 in vier Teilen des ‚X-Men‘-Franchise die Rolle der Storm, hat aber ein Comeback kategorisch ausgeschlossen, während sich einige ihrer Co-Stars auf einen Auftritt in ‚Avengers: Doomsday‘ vorbereiten.

Auf die Frage, ob sie eine Rückkehr in Betracht ziehen würde, sagte sie der US-TV-Show ‚Extra‘: „Nö!“ Die Oscar-Preisträgerin hat sich nun aber mit Chris Hemsworth – der im Marvel Cinematic Universe die Titelrolle von ‚Thor‘ spielte – für ‚Crime 101‘ zusammengetan und beschrieb den Amazon-Thriller als einen der besten Filme, an denen sie je gearbeitet hat, was die Umgebung am Set angeht. Sie sagte: „Ich würde sagen, dass dies eines der besten Filmsets ist, an denen ich je gearbeitet habe. Die Herren in diesem Film sind alle Gentlemen – und das passiert nicht immer, also war es für mich eine glorreiche Erfahrung.“

Der Film ist eine Adaption der gleichnamigen Novelle von Don Winslow und folgt einem Detektiv, der entschlossen ist, einen Juwelendieb zu fassen, der an der Pazifikküste operiert. In dem gemeinsamen Interview merkte Chris an, dass der Film von Krimiklassikern vergangener Jahre „beeinflusst“ wurde und dass es für ihn ein „Traum“ war, mit den Leuten in der Produktionscrew zusammenarbeiten zu können. Er sagte: „Es gibt eine Art Einfluss um, denke ich, ‚Heat‘, ‚Thomas Crown Affair‘ – es gibt viele verschiedene Dinge, von denen ich denke, dass Bart Layton, unser Autor und Regisseur, daraus schöpft. Es ist offensichtlich ein Heist-Film.“