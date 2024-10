"Hater werden sagen, es sei KI" Halloween mit Humor: Ed Sheeran als Meme von sich selbst

Kann auch über sich selbst lachen: Ed Sheeran. (wue/spot)

SpotOn News | 31.10.2024, 20:39 Uhr

Superstar Ed Sheeran beweist Humor: Der Sänger hat sich für Halloween als ein Meme verkleidet, das ihn als Affen zeigt.

Viele setzen an Halloween bei der Kostümauswahl auf Grusel- oder Sex-Appeal. Für andere steht bei ihrer Kostümierung ganz klar eine humorvolle Komponente im Vordergrund. Zu letzterer Fraktion gehört in diesem Jahr ganz offensichtlich auch Ed Sheeran (33). Der britische Superstar hat sich als Meme von sich selbst verkleidet.

Ed Sheeran als Affe

Im Internet schwirrt ein Bild umher, das Sheeran als Affen zeigt, der ein Smartphone in der Hand hält. Das Meme entstand einst offenbar in Anlehnung an ein Foto, auf dem ein kleiner Junge im Affenkostüm in einem Apple Store zu sehen ist. Das Sheeran-Bild hat der Sänger jetzt für einen Instagram-Halloween-Post nachgestellt.

Sheeran ist auf dem neuen Foto im Affenkostüm zu sehen. Er nimmt eine ähnliche Pose wie auf der Vorlage ein und hält ein Smartphone in den Händen, auf dessen Display eben jenes Meme zu sehen ist. Ironisch setzt er dazu das Hashtag #feltcutemightdeletelater. Dieses fand vor einigen Jahren erstmals Verbreitung. Userinnen und User nutzen es, um zu sagen, dass man sich im Moment der Aufnahme eines Selfies süß oder auch sexy fand, das Bild später vielleicht aber auch wieder löschen könnte. Da dies schnell nach einem Fischen nach Komplimenten und Aufmerksamkeit wirken kann, muss das Hashtag häufig auch für Witze herhalten.

Zudem setzt Sheeran das Hashtag #halloweenbruv, was so viel wie "Halloween, Bruder" bedeutet. "Hater werden sagen, es sei KI", witzelt der Sänger außerdem dazu. In den Kommentaren wird der Humor des Briten gefeiert. "Du hast Halloween 2024 gewonnen", heißt es da unter anderem. Oder auch: "Das Foto, von dem wir nicht wussten, dass wir es gebraucht haben."