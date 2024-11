"Süßes oder Saures?" Halloween: Pocher möchte als Polizist verkleidet bei Lombardi klingeln

Pietro Lombardi und Oliver Pocher kennen sich bereits seit einigen Jahren. (wue/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 00:25 Uhr

In den vergangenen Wochen gab es viele Schlagzeilen über einen Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi und seiner Verlobten. Oliver Pocher scherzt, dass er als Polizist verkleidet an Halloween bei dem Sänger klingeln möchte.

Oliver Pocher (46) lebt in der Nachbarschaft von Pietro Lombardi (32). Sowohl in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" als auch auf Instagram hat der Komiker darüber gesprochen, dass er Halloween für einen Scherz auf Kosten des Sängers und dessen Verlobter, Laura Maria Rypa, nutzen möchte. Nachdem es vor wenigen Wochen nach einem schweren Streit zu einem schlagzeilenträchtigen Polizeieinsatz bei dem Paar gekommen war, möchte Pocher sich demnach als Polizist verkleiden und bei ihnen klingeln.

Er wünsche beiden "nur das Beste", sagt Pocher in der neuesten Folge. Er kenne Lombardi persönlich und der sei kein "aggressiver Typ […], aber irgendeinen Streit gab es ja und jetzt muss er mit den Konsequenzen klarkommen und ich hoffe, dass es beruflich da für ihn einigermaßen weitergeht". Zu eben diesen Konsequenzen gehört offenbar auch, dass Pocher die Situation in einen Witz verpackt.

Im Podcast, den er mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (41) hat und der exklusiv auf der Plattform Podimo zu hören ist, scherzt der Komiker: "Sollten wir Halloween vielleicht mal klingeln. […] Ich würde als Polizist auf jeden Fall klingeln. […] Mal sehen, ob es Süßes oder Saures gibt." Auf Instagram wählt er in einer Story vom Halloween-Abend ähnliche Worte. Ob er dann wirklich geklingelt hat, ist derzeit nicht bekannt.

Was war bei Pietro Lombardi und seiner Laura passiert?

Anfang Oktober war es nach einem heftigen Streit bei Lombardi und Rypa, deren zweites gemeinsames Kind erst kürzlich geboren wurde, zu einem Polizeieinsatz gekommen. Im Raum standen auch Vorwürfe häuslicher Gewalt, die vom Anwalt des Sängers und von Lombardi jedoch zurückgewiesen wurden.

"Das einzige Beschämende an dem Abend war mein Verhalten", hatte Lombardi später in einem Statement-Video auf Instagram mitgeteilt, das mittlerweile offenbar gelöscht wurde. Er betonte, Rypa "niemals geschlagen" zu haben und sagte, dass er "ein richtiges Arschloch" gewesen sei. Er habe sich bei seiner Verlobten entschuldigt. Lombardis Anwalt hatte zuvor in einem Statement der "Bild"-Zeitung erklärt: "Da unser Mandant wie dargelegt keine Gewalt gegen seine Verlobte angewandt und diese auch nicht verletzt hat, wird der Vorwurf der häuslichen Gewalt mit Nachdruck zurückgewiesen."

In einem Interview mit der Tageszeitung sprach das Paar am 31. Oktober ebenfalls über den Vorfall. "Also ja, wie Pietro auch schon bestätigt hat, die Polizei war bei uns. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", sagte Rypa unter anderem. Den Grund für die Auseinandersetzung könne sie nicht mehr nennen, denn es sei "wirklich eine Kleinigkeit" gewesen. Der Streit sei "plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen." Er habe sie "nicht geschlagen", bestätigt Rypa.

Lombardi und Rypa machten im August öffentlich, dass ihr gemeinsamer Sohn Amelio Elija geboren wurde. Leano (1), der erste Sohn des Paares, ist Anfang 2023 zur Welt gekommen. Aus einer vorangegangenen Ehe hat Lombardi mit der Sängerin Sarah Engels (32) zudem einen weiteren Sohn, Alessio (9).