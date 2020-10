31.10.2020 15:33 Uhr

Halloween zu Hause: So verkleiden sich die Stars 2020

Trotz Corona-Pandemie haben einige Stars sich für Halloween zu Hause in Schale geschmissen. Das sind die besten Kostüme.

Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die große Halloween-Party zwar dieses Jahr aus, aber einige Stars haben es sich trotzdem nicht nehmen lassen, sich in lustige Kostüme zu werfen, wie sie auf Instagram stolz präsentierten. Die Inspiration reichte von Pop-Culture-Phänomenen wie „Tiger King“ bis hin zu Klassikern wie Rotkäppchen.

Kim Kardashian

Kim Kardashian (40) und ihr bester Freund Jonathan Cheban (46) verwandelten sich in Carole Baskin und Joe Exotic aus der erfolgreichen Netflix-Dokumentation „Tiger King“. Mit dabei auch die vier Kardashian-West-Kinder als kleine, gruselige Tiger.

Chrissy Teigen und John Legend

Chrissy Teigen (34) verwandelte sich für „Household Halloween“ in den schönen weißen Schwan aus dem Film „Black Swan“, während Ehemann John Legend (41) zu Spiderman wurde.

Heidi Klum

Weil Heidi Klum (47) dieses Jahr auf ihre legendäre Halloween-Party verzichten musste, dachte sie sich etwas Neues aus: ein eigens produzierter Horrorfilm mit der ganzen Familie. Heidis vier Kinder verwandeln sich im Film zu Zombie-Mumien und jagen ihre Mutter durchs Haus, während die zum Chamäleon wird und sich der Umwelt anpasst, um sich zu verstecken.

Katherine Schwarzenegger

Mit ihrem Kostüm will Katherine Schwarzenegger ihren Corona-Helden danken. Dafür verkleidete sie Hündchen Mav als Feuerwehrhund und sich selbst als Krankenschwester. „Danke an alle unsere wichtigen Arbeiter für alles, was ihr immer tut, und vor allem dieses Jahr“, schrieb die 30-Jährige.

Halsey

Sängerin Halsey (26) holte sich für ihr Kostüm Inspiration bei Tim Burton und verwandelte sich mit großen Augen, blauer Haut und Haaren in „Corpse Bride“. „Es raubt mir meinen Atem“, kommentierte Halsey ihr Kostüm. „Na ja, würde es, wenn ich einen hätte.“

Ciara

Ciara (35) verkleidete sich als die Rapperin Cardi B und stellte deren Albumcover nach. Ihr sechsjähriger Sohn Future war auch mit von der Partie und verkleidete sich als Cardi Bs Ehemann Offset (28). Der 28-jährigen Rapperin gefällt es auf jeden Fall: Sie teilte Videos und Fotos des Kostüms auf Instagram und schrieb: „Ich liebe es! Ich war schon immer ein großer Fan von @ciara und noch mehr, nachdem ich sie traf.“

Bella Thorne

„Meine Oma hat das nicht genehmigt“, erklärte Bella Thorne (23) zu ihrem sexy Halloween-Look. Die Schauspielerin verkleidete sich als Rotkäppchen für Erwachsene.

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens (31) liebt Halloween. Die Schauspielerin zeigte über den Oktober verteilt gleich mehrere Kostüme, unter anderem als Catwoman mit ihrem Hund. Dazu schrieb sie: „Wer braucht Batman, wenn man Batdog haben kann?“

Kylie Jenner

Als „Sexy Power Rangers“ verkleideten sich Kylie Jenner (23) und ihre Freundinnen Stassie Karanikolaou (23), Victoria (28) und Sofia Villarroel (25) und Carter Gregory (27).

