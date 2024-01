Beauty & Fashion Halsey: Ihre Beauty-Produkte sind alltagstauglich

Halsey at 2016 Billboard Women In Music Event New York - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2024, 16:00 Uhr

Halsey sprach darüber, dass sie eine Foundation entwickeln wollte, die „greifenden Händen und Küssen von Kleinkindern standhalten“ kann.

Die 29-jährige Sängerin, die mit ihrem ehemaligen Partner Alev Aydin einen zweijährigen Sohn großzieht, wollte, dass ihr Produkt ‚The Performer‘, eine Foundation ihrer neuen Make-up-Reihe, haltbar und langlebig ist.

Die Hitmacherin ließ sich bei der Kreation ihrer Kosmetiklinie von ihren eigenen Alltagserfahrungen mit einem Kleinkind inspirieren und verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Vogue.com‘: „Ich berühre mein Gesicht ziemlich oft. Ich mache das gerade! Und ich habe einen zweijährigen Sohn und auch er macht das oft. Und ich bin eine zu sanfte Mutter, um zu ihm zu sagen: ‚Fass mein Gesicht nicht an, weil ich … ich habe Make-up drauf‘, also habe ich etwas gebraucht, das auch den greifenden Händen von Kleinkindern und den Küssen eines Kleinkindes standhalten kann.” Während der Testphase trug Halsey die Foundation bei einem ihrer Auftritte und war erstaunt darüber, wie gut das Produkt funktioniert. „Ich habe diese Formel während einer Show getestet. Als ich nach zwei Stunden des Singens und Schwitzens wieder die Bühne verließ, machte ich ein Selfie. Normalerweise denke ich zu diesem Zeitpunkt in der Nacht: ‚Niemand schaut mich mehr an, ich muss dieses Make-up entfernen‘, aber das war der Moment, in dem ich das wusste. Das ist keine Marke, bei der wir Ihnen die Idee verkaufen, dass mit Ihrem Gesicht etwas nicht stimmt oder dass etwas korrigiert oder in irgendeiner Weise verändert werden muss“, enthüllte der Star. Die ‚Bad At Love‘-Hitmacherin fügte hinzu, dass sie sich weigere, sich als Mutter davon abzuhalten, abenteuerlich mit ihren Looks zu experimentieren.