Stars Britney Spears: Ihr neues Biopic befindet sich in der frühen Entwicklungsphase Britney Spears soll „ständig Änderungen“ an ihrem neuen Biopic vornehmen. Das Leben der 43-jährigen Popsängerin wird in Form eines Films unter der Regie von ‚Wicked‘-Regisseur Jon M. Chu auf der großen Leinwand dokumentiert werden. Ein Insider hat behauptet, dass die Künstlerin, obwohl „viele Ideen“ im Umlauf seien, in der frühen Entwicklungsphase der Produktion ständig Änderungen […]