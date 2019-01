Halsey zeigt ihren neuen Lover

Freitag, 4. Januar 2019 20:55 Uhr

Halsey zeigt ihren neuen Freund. Die ‚Without Me‘-Hitmacherin hat ihre Beziehung zu dem putzigen Punkrocker Yungblud öffentlich gemacht. Sie teilte einen süßen Pärchen-Schnappschuss von sich mit ihrem Liebsten, der als Musiker in England bekannt ist und mit richtigem Namen Dominic Harrison heißt.

Unter das Bild, das sie bei Instagram postete, schrieb die Sängerin: „Camden: Jetzt mit einem süßen Filter.“ Auf dem Foto ist sie mit ihrem Freund auf dem Bürgersteig in dem beliebten Stadtteil in London zu sehen.

Das Paar ist leider von hinten fotografiert und schlendert verliebt durch die Nacht.

Bereits seit November gab es Gerüchte, dass die beiden Musiker eine Beziehung führen sollen, nachdem sie dabei gesichtet wurden, wie sie gemeinsam die Milk Studios in Hollywood verließen. Kurz davor hatte sich Halsey von ihrem Ex-Freund, Rapper G-Eazy, getrennt. Mit ihm war sie noch einmal mehrere Monate zusammen gewesen, nachdem sie sich im Juli schon einmal getrennt hatten. Nun ist aber offenbar endgültig ein neuer Mann an ihrer Seite und dem süßen Bild zufolge schauen die beiden gerade sehr verliebt in eine gemeinsame Zukunft. Wie schön.