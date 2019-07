Hana Nitsche: Fans in Sorge nach schockierendem Posting

Freitag, 26. Juli 2019 20:07 Uhr

Hana Nitsche meldet sich mit einer erschreckenden Beichte zurück auf Instagram. Zuletzt war es auf der Social Media-Plattform ruhig um die Ex-‚GNTM‚-Anwärterin geworden – den schockierenden Grund dafür verrät sie nun mit einem ausführlichen Post.

„Mir geht es gut, aber ich brauchte eine Pause und musste an meiner Gesundheit arbeiten“, schreibt die hübsche Brünette. „Das Leben kann herausfordernd sein und wir müssen alle Arten von Dingen durchmachen. Meine zwei letzten Jahre waren nicht einfach. Ich habe zwei Leute verloren, die mir sehr wichtig waren, wurde unerwartet schwanger, musste meine Karriere unterbrechen.“ Hana habe sehr mit ihrer Schwangerschaft zu kämpfen gehabt, da sie eigentlich gar keine Kinder wollte.

Der toxische Vergleich

Außerdem habe sie sich „einsam“ gefühlt, da sie ihre Heimat mit all ihren Freunden und ihrer Familie verlassen habe, um sich in einer fremden Stadt niederzulassen. Es habe sie unendlich viel Kraft gekostet, gleichzeitig eine gute Mutter, Partnerin und Model zu sein, dabei habe sie jedoch ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse missachtet. „Ich konzentrierte mich darauf, das Beste für meine Tochter zu tun und stark für sie zu sein“, gesteht Hana.

Irgendwann habe sich das jedoch fies gerächt: „Du arbeitest an all diesen anderen Dingen, aber vernachlässigst dabei deine mentale Gesundheit. Also kommen all diese Gefühle wieder hoch.” Genau deshalb habe sie sich eine Auszeit von der „toxischen“ Social Media-Welt gegönnt. „Du verbringst den Tag damit, dein Leben mit dem anderer zu vergleichen“, enthüllt die Wahl-Amerikanerin.

Nachdem sie Instagram nicht mehr aktiv nutzte, seien ihre Follower-Zahlen zwar geschwunden, gesundheitlich ging es jedoch bergauf bei ihr. „Es ist so wichtig, dir Zeit für dich selbst zu nehmen und all diese Gefühle durchzuarbeiten, egal ob gut oder schlecht“, sagt sie. „Vor allem in einer Gesellschaft, die sich so sehr auf Oberflächlichkeiten konzentriert und all diese veränderten Realitäten und Egos kreiert.“