Zweite Folge sahen noch 3,7 Millionen Handball schlägt Dschungel: RTL-Show verliert eine Million Zuschauer

Twenty4Tim und Kim Virginia mussten in der Football-Special-Dschungelprüfung "Quarterschreck" auch ein "Hot Croc" essen - bestehend aus Krokodilpenis, Innereien-Soße, Stinketofu-Senf, Kakerlaken-Bun und Röst-Maden-Zwiebeln. Insgesamt ergatterten sie fünf Sterne. (ae/spot)

SpotOn News | 21.01.2024, 10:36 Uhr

Die 17. Staffel des Dschungelcamps war am Freitagabend gut gestartet. Ganz so erfolgreich ging es am Samstag dann aber nicht weiter. Der Grund dafür war sportlich: Die Handball-EM lockte wieder viele Zuschauer an.

Das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Samstagabend hat dem Ersten wieder gute Quoten beschert. 7,7 Millionen Zuschauer sahen das bis zur letzten Minute spannende Match gegen Österreich. Das Nachsehen hatte die zur gleichen Zeit laufende zweite Folge des Dschungelcamps. Im Vergleich zur Auftaktfolge am Freitagabend gingen eine Million Zuschauer verloren. Dennoch hielt sich die Show über dem Senderschnitt.

Während sich die Handballer mit einem Unentschieden zufriedengeben mussten, konnte das Erste gestern einen klaren Sieg für sich verbuchen. Wie "DWDL" berichtete, belief sich die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen "auf tolle 2,19 Millionen", sodass Handball die Reichweiten-Hitliste bei allen Zuschauern und der werberelevanten Gruppe "mit Abstand" anführte. Insgesamt wurden 27,1 Prozent Marktanteil gemessen und sogar 32,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

RTL angesichts starker Konkurrenz mit Quote zufrieden

Dagegen musste "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am zweiten Tag Federn lassen. Die Gesamt-Reichweite sank um eine Million auf 3,71 Millionen Zuschauer. Davon waren 1,5 Millionen klassisch werberelevant, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 22,9 Prozent. RTL sprach in einer Pressemitteilung dennoch davon, dass der Dschungel "trotz starker Konkurrenz" die Zuschauer auch mit der zweiten Folge habe "begeistern" können. Die dritte Folge läuft am Sonntagabend ab 20:15 Uhr bei RTL und im Stream auf RTL+.