Film Hannah Waddingham: Begeistert von der Zusammenarbeit mit Tom Cruise

Hannah Waddingham - Golden Globes 2024- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2024, 16:00 Uhr

Hannah Waddingham hat davon geschwärmt, dass die Zusammenarbeit mit Tom Cruise „wunderschön“ gewesen sei.

Die 49-jährige ‚Ted Lasso‘-Schauspielerin war nicht bereit dazu, die Einzelheiten zur Handlung ihres kommenden ‚Mission Impossible: Dead Reckoning Part Two‘-Films preiszugeben und witzelte darüber, dass sie „verunglimpft“ werden würde, weil sie wieder etwas Nettes über den Darsteller sagte.

In einem Gespräch gegenüber ‚Deadline‘ bei den Golden Globes im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles am Sonntag (7. Januar) sagte der Star über Cruise: „Er ist ein fabelhafter Mensch, es ist großartig, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Das ist urkomisch, auch nur annähernd verunglimpft zu werden, weil man etwas Nettes über ihn gesagt hat. Was ist aus uns geworden, wenn wir nichts Nettes mehr übereinander sagen können? Er ist großartig, genauso wie auch Chris McQuarrie, der Regisseur.“ Während eines Auftritts in der Weihnachtsausgabe 2023 von ITVs ‚James Martin’s Saturday Morning‘-Show hatte Hannah den 61-jährigen Tom gegen seine Kritiker verteidigt, nachdem sie mehrere Tage lang „intensiv“ mit ihm gedreht hatte. „Ich muss sagen, ich habe ein echtes Problem mit jedem, der jetzt zu [Tom Cruise] geht. Nachdem ich ihn kennengelernt und fünf Tage lang intensiv mit ihm verbracht habe … Er ist ohne Zweifel einer der liebenswertesten und ermutigendsten, positivsten und inspirierendsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Ist er nicht wundervoll? Ich habe keine Zeit dafür, wenn jemand irgendetwas über ihn sagt“, enthüllte Waddingham.