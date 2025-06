Stars Hannah Waddingham: Leute sollen darüber reden, ‚wie anstrengend‘ das Elternsein ist

Hannah Waddinghamattends the premiere of The Fall Guy 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 09:00 Uhr

Die britische Schauspielerin findet das Muttersein alles andere als einfach.

Hannah Waddingham möchte, dass mehr Menschen darüber reden, wie ermüdend die Elternrolle ist.

Die ‚Ted Lasso‘-Schauspielerin ist Mutter einer zehnjährigen Tochter, die 2015 geboren wurde und aus ihrer früheren Beziehung mit dem italienischen Geschäftsmann Gianluca Cugnetto stammt. Seit der Trennung zieht Hannah ihre Tochter allein groß. Sie betonte, dass das Muttersein harte Arbeit ist und das auch anerkannt werden sollte.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘ enthüllte die 50-Jährige: „Gott sei Dank ist sie die reine Freude meines Lebens, denn es ist eine unermüdliche Verantwortung. Ich finde, mehr Menschen sollten darüber sprechen, wie anstrengend es ist. Nicht nur physisch für sie da zu sein, sondern auch die beste Version seiner selbst zu sein.“ Kinder würden nämlich „viel stärker auf Taten reagieren als auf Worte“.

Über ihre Tochter verriet die Blondine außerdem: „[Sie ist] mein größter Fan und mein schlimmster Kritiker.“ Die Kleine hat Interesse an der Schauspielerei entwickelt und spielt in einer Schulaufführung von ‚Der König von Narnia‘ mit. Hannah möchte ihrer Tochter jedoch vermitteln, wie viel harte Arbeit hinter ihrer eigenen Karriere steckt.

„Sie spürt so viel Lebendigkeit durch das [auf der Bühne stehen], was ich liebe. Aber ich will einfach, dass sie weiß, dass ich 22 Jahre lang auf der Bühne stand und dachte: ‚Werde ich noch die letzte U-Bahn erwischen?'“, schilderte Hannah. Der ‚Game of Thrones‘-Star fügte hinzu: „Ich will, dass sie versteht, dass ich 22 Jahre lang richtig geschuftet habe. Das Leben besteht nicht daraus, von einem schwarzen Mercedes abgeholt zu werden.“