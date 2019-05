Hannelore Elsner: Bewegender Abschied in München

Freitag, 31. Mai 2019 15:48 Uhr

Viele Prominente aus Film und Fernsehen haben bei einem feierlichen Requiem in München der Schauspielerin Hannelore Elsner die letzte Ehre erwiesen.

Die Regisseurin Doris Dörrie, der Schauspieler Florian David Fitz und die Schauspielerin Iris Berben erinnerten am Freitag bei der öffentlichen Trauerfeier in der katholischen Jesuitenkirche St. Michael an Elsner, die am Ostersonntag mit 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben war. Die Beisetzung sollte anschließend im kleinen Kreis stattfinden.

Neben der Urne und zahlreichen Blumenkränzen zeigte ein Schwarz-weiß-Porträt die lächelnde Hannelore Elsner. Unter den Trauergästen waren zahlreiche Kollegen aus der Filmbranche wie Elmar Wepper, Götz Otto, Oliver Berben, Michaela May und Katja Eichinger.

Iris Berben nannte Elsner, die einst ein „T“ aus ihrem Nachnamen löschte, in ihrer Ansprache eine „Diva, ewiges Mädchen und Mutter, deren größte Liebe ihr Sohn ist“ . Ihr einziger einen Sohn Dominik Elstner aus einer Beziehung mit Regisseur Dieter Wedel wurde 1981 geboren.

50km/h im ersten Gang

Auch Florian David Fitz hielt eine bewegende Trauerrede mit einer Portion Humor. „Das schönste Gespräch hatten wir im Weißwurstkeller – über Leben und Tod“, sagte der 44-Jährige über Elsner. „Sie sagte mir damals, sie könne nicht gehen: wegen Dominik, und weil sie das Leben so liebte.“

An anderer Stelle erzählte Fitz eine Anekdote: „Hanni ist mit 50 km/h noch im ersten Gang gefahren, hat die Kupplung geschrottet. Sie meinte nur, das lag am Auto.“

Filmkomödie läuft in der ARD

Elsner hatte zuletzt in Frankfurt am Main gelebt. Sie galt als eine der großen Diven des deutschen Films. Im Laufe ihrer langen Karriere hatte sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis sowie den Grimme-Preis.

Die Schauspielerin war am Ostersonntag (21. April) nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben.

Einer von Elsners letzten Filmen, die Komödie „Club der einsamen Herzen“ läuft am 8. Juni in der ARD. An ihrer Seite spielen Uschi Glas und Jutta Speidel. Es geht um drei Freundinnen, die sich einen Jugendtraum erfüllen wollen: ein eigenes Tanzcafé

Mehr dazu heute Abend auf unseren Seiten. (dpa/KT)