"Wo ich selber immer so Videos mache" Hape Kerkeling: Instagram-Account zum 60. Geburtstag

Hape Kerkeling ist als Fernsehstar und Buchautor bereits erfolgreich. Jetzt wagt er sein Glück bei Instagram. (ae/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 08:46 Uhr

Hape Kerkeling hat an seinem 60. Geburtstag für eine Überraschung gesorgt. Der Entertainer startete seinen eigenen Instagram-Kanal. Dank der Unterstützung von Kollegen konnte er binnen weniger Stunden schon fast 15.000 Follower sammeln.

Hape Kerkeling (60) hat jetzt einen eigenen Instagram-Account. Mit dieser Neuigkeit überraschte er seine Fans an seinem Ehrentag am 9. Dezember.

Video News

"Ich bin Hape Kerkeling. Ich bin 60"

In einem ersten Video meldete er sich, in Winterjacke, Schal und Mütze gekleidet, vor einem Weihnachtsbaum zu Wort: "Ich bin Hape Kerkeling. Ich bin 60 und bald ist Weihnachten. Und deshalb schenke ich Euch jetzt meinen eigenen Instagram-Kanal, wo ich selber immer so Videos mache." Dann wünschte er allen schöne Weihnachten. Im Kommentar dazu betonte er noch einmal, dass es sein erster und einziger offizieller Insta-Kanal sei. "Viel Spaß damit, Euer Hape."

Schützenhilfe von Otto Waalkes und Oliver Pocher

Ein zweites Video stammt von Otto Waalkes (76), der seinem Kollegen zum 60. ein lustiges Gedicht in die Kamera sprach und auf den neuen Kanal aufmerksam machte. "Herzlichen Dank", schrieb Kerkeling dazu. Er konnte in nicht einmal 24 Stunden bis Dienstagmorgen bereits rund 15.000 Follower gewinnen – vermutlich auch dank der prominenten Unterstützung. Auch Comedian Oliver Pocher (46) gratulierte Hape Kerkeling in seiner Instagram-Story zum runden Geburtstag und warb zu einem gemeinsamen Foto für dessen neuen Account: "Viel Spaß und Erfolg auf Instagram."